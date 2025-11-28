الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التفاصيل الكاملة للخدمات الرقمية بالسكك الحديدية

الخدمات الصوتية
الخدمات الصوتية
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام  شبابيك التذاكر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وفي إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات. 

ويمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال:
1-  شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.
2-  الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.  
3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية  Play store & App store.
4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني  المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهي: ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول  .....…. ).
5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.
6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات ب 34 مكتب على مستوى الجمهورية.
7 ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة  تذاكر القطارات من خلال 

1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتاح أيضا الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية.


2) الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master).  
3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا، وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة السكك الحديديه كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة كات التحصيل الإلكتروني بطاقات الدفع الإلكترونية

مواد متعلقة

النقل تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي بلغت 80%

السكك الحديدية تعتذر للركاب عن تأخيرات القطارات

كامل الوزير يبحث مع وفد حكومي جزائري فرص التعاون في مجال النقل البحري والبنية التحتية

السكك الحديدية تسيّر الرحلة الرابعة والثلاثين ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

كامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك

وزير النقل يبحث مع 23 شركة أتوبيس تطوير صناعة المركبات

الأنفاق تكشف حقيقة نزع ملكيات أراضٍ لتنفيذ مشروعات جديدة

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر الثاني تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة قطر (صور)

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

وزير الخارجية يطلع كايا كالاس على جهود مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

خدمات

المزيد

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية