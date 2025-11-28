التفاصيل الكاملة للخدمات الرقمية بالسكك الحديدية

18 حجم الخط

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وفي إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات.

ويمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهي: ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول .....…. ).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات ب 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7 ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال

1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتاح أيضا الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية.



2) الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master).

3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا، وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

