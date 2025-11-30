الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رابط نتيجة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لوظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 86 وظيفة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

رابط الاستعلام عن المقبولين 

 

ويتيح الجهاز ذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

 

وكان الجهاز قد أعلن عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لشغل عدد (75) وظيفة تخصصية وبيانها كالتالي:
عدد (24) في وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث، وعدد (4) في وظيفة أخصائي حاسبات اَلية ثالث، وعدد (18) في وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، وعدد (10)  في وظيفة مفتش إداري جمعيات ثالث، وعدد (12) في وظيفة محام ثالث، وعدد (7) في وظيفة أخصائي شئون عقارية ثالث.

 

كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة لشغل عدد (11) وظيفة فنية وبيانها كالتالي:

عدد (5) في وظيفة فني تنفيذ رابع وعدد (6) في وظيفة سائق على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 4 أغسطس 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 20 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2025.

 

موقع بوابة الوظائف الحكومية 

 

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

