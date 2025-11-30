الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فقيه دستوري: إعادة الانتخابات تجسيد حي لسيادة القانون وعدم حصانة القرارات (فيديو)

فقيه دستوري: إعادة
فقيه دستوري: إعادة الانتخابات تجسيد حي لسيادة القانون، فيتو
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ما تشهده العملية الانتخابية حاليًا من إعادة التصويت في عدد من الدوائر بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا، يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ سيادة القانون، وإعلاء مكانة القضاء، مشددًا على أن القضاء قال كلمته بشكل نهائي وواجب الاحترام والتنفيذ.

سلطة القانون فوق الجميع.. والتجاوزات الانتخابية تُواجه بالرقابة والقضاء

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن أي عملية انتخابية في العالم قد تشهد تجاوزات أو طعون، لكن الفيصل الحقيقي هو مدى قدرة الدولة على مواجهتها عبر الآليات القانونية والقضائية، مؤكدًا أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على احترام أحكام القضاء وتنفيذها دون تأخير أو جدل.

إلغاء نتائج 29 دائرة يعكس قوة الرقابة القضائية على الانتخابات

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة، وهو رقم كبير يعكس حجم الطعون المقدمة، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن قوة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية، وضمان حماية الحقوق الدستورية للمرشحين والناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات جهة إدارية مستقلة وليست قضائية.. وقراراتها قابلة للطعن

وشدد فوزي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست جهة قضائية كما يعتقد البعض، بل هي هيئة مستقلة تصدر قرارات وليست أحكامًا، وهذه القرارات ليست محصنة قانونًا، ويجوز الطعن عليها أمام القضاء المختص، مضيفًا أن الدستور المصري حدد المحكمة الإدارية العليا جهة مختصة بنظر الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، بينما تنظر محكمة القضاء الإداري طعون الانتخابات المحلية.

أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات واجبة التنفيذ فورًا بمسودتها دون إعلان

وأوضح الخبير الدستوري أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات يتم تنفيذه بمجرد صدوره بمسودته ودون انتظار الإعلان أو نشره، ما يعكس حجية هذه الأحكام وقوتها القانونية، بوصفها أحكامًا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

فقيه دستوري: الجدل على مواقع التواصل بشأن الانتخابات لا يُعتد به أمام كلمة القضاء

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ ما يصدر عن القضاء هو الركيزة الأساسية لدولة القانون، وأن أي جدل أو آراء تُثار على منصات التواصل الاجتماعي من غير المختصين لا قيمة لها أمام القول الفصل للقضاء، مؤكدًا أن احترام الأحكام القضائية هو ضمانة لاستقرار الدولة ومصداقية مؤسساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فقيه دستوري اعادة الانتخابات الانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 صلاح الدين فوزي المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتائج الانتخابات

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: التصويت بالداخل في الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى يومي 3 و4 ديسمبر

الوطنية للانتخابات: ننتظر الأحكام النهائية من الإدارية العليا بشأن بطلان بعض دوائر الفردي

مستشار تحليل بيانات يكشف سر إلغاء 68% من دوائر انتخابات مجلس النواب 2025

عقب حكم الإدارية العليا، مصير المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

توقفت مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية