فقيه دستوري: إعادة الانتخابات تجسيد حي لسيادة القانون وعدم حصانة القرارات (فيديو)

انتخابات مجلس النواب 2025، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ما تشهده العملية الانتخابية حاليًا من إعادة التصويت في عدد من الدوائر بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا، يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ سيادة القانون، وإعلاء مكانة القضاء، مشددًا على أن القضاء قال كلمته بشكل نهائي وواجب الاحترام والتنفيذ.

سلطة القانون فوق الجميع.. والتجاوزات الانتخابية تُواجه بالرقابة والقضاء

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن أي عملية انتخابية في العالم قد تشهد تجاوزات أو طعون، لكن الفيصل الحقيقي هو مدى قدرة الدولة على مواجهتها عبر الآليات القانونية والقضائية، مؤكدًا أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على احترام أحكام القضاء وتنفيذها دون تأخير أو جدل.

إلغاء نتائج 29 دائرة يعكس قوة الرقابة القضائية على الانتخابات

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة، وهو رقم كبير يعكس حجم الطعون المقدمة، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن قوة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية، وضمان حماية الحقوق الدستورية للمرشحين والناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات جهة إدارية مستقلة وليست قضائية.. وقراراتها قابلة للطعن

وشدد فوزي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست جهة قضائية كما يعتقد البعض، بل هي هيئة مستقلة تصدر قرارات وليست أحكامًا، وهذه القرارات ليست محصنة قانونًا، ويجوز الطعن عليها أمام القضاء المختص، مضيفًا أن الدستور المصري حدد المحكمة الإدارية العليا جهة مختصة بنظر الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، بينما تنظر محكمة القضاء الإداري طعون الانتخابات المحلية.

أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات واجبة التنفيذ فورًا بمسودتها دون إعلان

وأوضح الخبير الدستوري أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات يتم تنفيذه بمجرد صدوره بمسودته ودون انتظار الإعلان أو نشره، ما يعكس حجية هذه الأحكام وقوتها القانونية، بوصفها أحكامًا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

فقيه دستوري: الجدل على مواقع التواصل بشأن الانتخابات لا يُعتد به أمام كلمة القضاء

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ ما يصدر عن القضاء هو الركيزة الأساسية لدولة القانون، وأن أي جدل أو آراء تُثار على منصات التواصل الاجتماعي من غير المختصين لا قيمة لها أمام القول الفصل للقضاء، مؤكدًا أن احترام الأحكام القضائية هو ضمانة لاستقرار الدولة ومصداقية مؤسساتها.

