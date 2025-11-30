هيئة الدواء تتفق مع شركات التوزيع على بدء تطبيق الخصم النقدي للصيادلة

18 حجم الخط

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن استقرار سوق الدواء يبدأ من ضمان حقوق الصيادلة وتطبيق ضوابط تنظيمية عادلة، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب حركة تداول الدواء لضمان انسيابية التوزيع وتوافر المستحضرات في مختلف أنحاء الجمهورية.

أهمية التكامل بين المصانع وشركات التوزيع والصيدليات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي احدي شركات توزيع الأدوية، حيث شدد الغمراوي على أهمية التكامل بين المصانع وشركات التوزيع والصيدليات، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد الدوائي، وضمان وصول الدواء بجودة عالية وبشكل منتظم للمواطنين.

أوضح أن الهيئة ملتزمة بمتابعة آليات التخزين والنقل والتوزيع لضمان أعلى درجات الانضباط داخل السوق.

وخلال اللقاء، تم استعراض آليات العمل داخل منظومة التوزيع لدى الشركة، بما يشمل التخزين والنقل وانسيابية الإمداد، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام الرقابة ودعم استقرار المعروض الدوائي.

مصلحة الصيدلي تظل محور رئيسي لضمان استقرار السوق

واتفق الجانبان على أن مصلحة الصيدلي تظل محورًا رئيسيًا لضمان استقرار السوق، وأن توفير بيئة عادلة ومنظمة للصيدليات يصب في مصلحة المنظومة الدوائية بأكملها.

كما جدّدت الشركة التزامها بتطبيق ممارسات تجارية مسؤولة، وتعزيز الثقة مع القطاع الصيدلي، مؤكدة دعمها لاستقرار السوق والتعاون مع الهيئة في تنفيذ الضوابط المنظمة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على البدء الفوري في تطبيق سياسات الخصم النقدي للصيادلة، وفقًا للقرارات المنظمة، بما يعكس التزام الطرفين بإرساء ممارسات عادلة ومنضبطة داخل السوق الدوائي.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة كل من: د. محمد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ود. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لدعم استقرار منظومة التوزيع، وتحقيق التوازن بين تعزيز التصدير وتلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على بيئة مهنية عادلة للصيادلة داخل السوق المحلي.

