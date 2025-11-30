الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء

وزير العدل
وزير العدل
18 حجم الخط

اعتمد  المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك علي النحو التالي:
- 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
- 2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
- 343 موظف بالمحاكم المتخصصة
- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية


  ترقيات الشهر العقاري

 

كما اعتمد الوزير ترقية (2383)  من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:
-   807 موظف في تخصص القانون
-  161  موظف في تخصص التنمية الإدارية 
- 118   موظف في تخصص التمويل والمحاسبة  
-  347   موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية
- 950   موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
 

ترقيات الطب الشرعي

و اعتمد وزير العدل ايضًا ترقية عدد (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك علي النحو التالي:
- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة
- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة
 

وترقية عدد (405) من  الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك علي النحو التالي:
- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين
- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين
 

جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 (4798) من العاملين لديها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقًا لمبدأ العدالة المؤسسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الطب الشرعي المحاكم الابتدائية المستشار عدنان فنجرى المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزير العدل

مواد متعلقة

وزير العدل يستقبل ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

وزير العدل يشارك في فعالية البنك الدولي حول الابتكار ومستقبل العدالة بمصر

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يتقدم على سانت إيلوا لوبوبو بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

المزيد
الجريدة الرسمية