أخبار مصر

موعد وأماكن عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف الأبنية التعليمية

 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني الخاص بمسابقة شغل 188 وظيفة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا 

أماكن عقد الامتحان الشفوي

 وأوضح الجهاز أن الامتحان الشفوي من المقرر عقده بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشارع حسن المأمون بمدينة نصر، وذلك بدءا من السبت ٦ ديسمبر المقبل.

 

 وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الحضور سيكون وفق المواعيد المحددة لكل متقدم على صفحة الاستعلام الخاصة به التي ستظهر له على بوابة الوظائف الحكومية.

تفاصيل الإعلان عن وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية

 وكان الجهاز قد أعلن خلال العام الماضي عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لشغل عدد من الوظائف، شملت"168 مهندس ثالث بمختلف التخصصات_20 فني هندسي رابع".

