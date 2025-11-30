الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تفاصيل وطرق المشاركة في مسابقة مترو الخط الثالث لمشاهدة أحدث الأفلام الأوروبية

مسابقة مترو الخط
مسابقة مترو الخط الثالث لمشاهدة أحدث الأفلام الأوروبية
أعلنت الشركة المشغّلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عن إطلاق مسابقة خاصة بين الركّابK لمشاهدة أحدث الأفلام الأجنبية المشاركة في مسابقة الأفلام الأوروبية، وذلك في إطار التعاون القائم بين المترو وبانوراما الفيلم الأوروبي.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز التفاعل الثقافي والفني بين الجمهور، وإتاحة الفرصة لركاب المترو للاطلاع على أحدث الأعمال السينمائية العالمية.

وجاء إعلان مترو الأنفاق على النحو التالي:

أكّدت إدارة الخط الأخضر الثالث عودة شراكتها مع بانوراما الفيلم الأوروبي للعام الثاني على التوالي، في إطار التعاون الثقافي الهادف إلى تعزيز تجربة الركاب داخل المترو. 

وتزامن الإعلان مع انطلاق الدورة الـ18 من بانوراما الفيلم الأوروبي، حيث يقدّم الخط الأخضر الثالث مسابقة يومية لمدة 10 أيام من الرابعة مساءً حتى السابعة مساءً، تتيح للركاب فرصة الفوز بتذكرتين مجانيتين لحضور أي فيلم من اختيارهم.

وتتيح الفعالية للركاب استكشاف أكثر من 40 فيلمًا أوروبيًا من دول وثقافات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المصاحبة مثل الورش والندوات. وتُعرض الأفلام في سينما زاوية خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر.

طريقة المشاركة في المسابقة:

مسح رمز الـ QR الموجود على بوسترات المحطات أو شاشات العرض داخل قطارات الخط الأخضر الثالث.

الإجابة عن السؤال اليومي عبر الرابط https://tally.so/r/D44A0p بعد المسح.

 

وسيتم يوميًا اختيار 11 فائزًا محظوظًا على مدار 10 أيام، ليحصل كل منهم على تذكرتين لحضور فيلم من اختياره ضمن عروض بانوراما الفيلم الأوروبي.

وأوضحت إدارة المترو أنه سيتم التواصل مع الفائزين بشكل يومي لإخطارهم بنتيجة المسابقة، على أن يتم تسلّم التذاكر من سينما زاوية قبل موعد العرض بنحو 30 دقيقة.

 

