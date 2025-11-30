مستشار تحليل بيانات يكشف سر إلغاء 68% من دوائر انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف لتحليل البيانات، أن سر إلغاء انتخابات مجلس النواب في 48 دائرة في المرحلة الأولى من أصل 70 دائرة أي أن إلغاء الانتخابات حدثت في بنسبة 68% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن انتخابات البرلمان 2025 هي الأكثر إثارة للجدل في التاريخ.

مشهد إلغاء الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر

كما وصف الدكتور رشاد حامد مشهد إلغاء الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر بأنه "ضخم"، كاشفًا عن سوابق عالمية تشبه ما يحدث في انتخابات مجلس النواب المصري هذا العام، مؤكدًا أن مشهد إلغاء الانتخابات البرلمانية المصرية حدث في فرنسا والهند من قبل.

انتخابات مجلس النواب 2025، فيتو

وقال الدكتور رشاد حامد عن سر إلغاء 64% من الانتخابات في دوائر المرحلة الأولى: " انتخابات 2025، انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب سوف تكون الأكثر إثارة للجدل في التاريخ المصري، بعد إلغاء نتائج 48 دائرة من أصل 70. تزامن ذلك مع انتقال العملية من الإشراف القضائي المباشر إلى نظام الإدارة المدنية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات، ومع منشور للرئيس على منصات التواصل الاجتماعي ينتقد فيه الانتخابات كمواطن".

وتابع رشاد حامد: "لكن المشهد المصري، رغم ضخامته، ليس بلا سوابق عالمية. فقد مرت دول كبرى مثل فرنسا والهند بظروف مشابهة حين انتقلت نظمها الانتخابية من نموذج قديم إلى آخر جديد، فشهدت اضطرابًا واسعًا أعقبه تدخل قضائي صارم وإعادة بناء للمنظومة".

سر ظهور الطعون في انتخابات البرلمان الحالية

وعن سر ظهور الطعون في انتخابات البرلمان الحالية، قال رشاد حامد: "لسنوات طويلة كانت الانتخابات البرلمانية المصرية تُدار تحت إشراف قضائي مباشر، حيث يرأس كل لجنة قاضٍ، ويُعد الطعن على النتائج عمليًا طعنًا في عمل قاضٍ. هذا الأمر جعل القضاء الإداري حذرًا للغاية في إلغاء النتائج، لذلك لم تتجاوز أحكام الإلغاء في 2015 (4 دوائر) و2020 (دائرة واحدة)، أي بضع دوائر قليلة".

إلغاء انتخابات بعض الدوائر بالانتخابات البرلمانية، فيتو

وأوضح الدكتور رشاد حامد "أما في انتخابات 2025، فقد تغيّر النظام جذريًا. الإدارة التنفيذية صارت بيد موظفين وإداريين، بينما احتفظت الهيئة الوطنية للانتخابات بالدور التنظيمي والقرار النهائي. هذا التحول جعل الطعون موجهة إلى قرارات “إدارية” وليست “قضائية”، وبالتالي تحرّر القضاء من الحساسية المؤسسية التي كانت تمنعه من إلغاء ما يصدر من لجان يرأسها قضاة".

وأكد رشاد حامد أن "المرحلة الأولى شهدت أخطاء كثيفة: لجان تأخرت عن الفتح، تضارب في محاضر الفرز، غياب محاضر نهائية في بعض الدوائر، صراعات محلية وضغوط انتخابية، ضعف تنسيق في بعض المناطق الريفية".

وأضاف "هذا المشهد دفع الهيئة الوطنية للانتخابات نفسها إلى إلغاء الانتخابات في 19 دائرة بقرار مباشر، وهو تطور غير مسبوق. ثم جاءت الأحكام القضائية لتضيف 29 دائرة جديدة إلى قائمة الإلغاء. هكذا وجدنا أنفسنا أمام سابقة، 68% من دوائر المرحلة الأولى تُعاد الانتخابات فيها".

الانتقال من نموذج إشراف قضائي إلى إدارة مدنية

وأشار رشاد حامد لنموذج الإشراف على الانتخابات البرلمانية هذا العام، فقال "لكن المفارقة أن هذا الاضطراب، رغم أنه يصعب تجاهله، ليس غريبًا في سياق الانتقال من نموذج إشراف قضائي إلى إدارة مدنية، وهي مرحلة عادة ما تشهد اختبارات قاسية، كما سنرى في السوابق العالمية".

سير العملية الانتخابية، فيتو

وأكد رشاد حامد أن "منشور الرئيس الذي أعرب فيه عن عدم رضاه عن سير الانتخابات “بصفته مواطنًا” حمل دلالات مهمة، واهمها التنصل من الأخطاء الإدارية التي شابت العملية، وضغط على الهيئة الوطنية لإعادة الانضباط والشفافية، وفتح المجال العام للنقد دون الاكتفاء بالرواية الرسمية".

وعن السوابق العالمية، قال الدكتور رشاد حامد: "رغم أن حجم الإلغاء المصري ضخم جدًا، إلا أنه ليس حالة فريدة، حيث كانت هناك حالات مشابهة في عدد من الدول أهمها فرنسا والهند، وهما من أقدم الديمقراطيات.

إلغاء الانتخابات في فرنسا والهند

عن إلغاء الانتخابات في فرنسا، قال رشاد حامد: "فرنسا: في انتخابات الجمعية الوطنية عام 2012، تدخل المجلس الدستوري الفرنسي وألغى نتائج 13 دائرة تشريعية بسبب (أخطاء في محاضر الفرز، وتضارب في النتائج النهائية، ومخالفات في الإنفاق والدعاية، ومشاكل في فتح اللجان أو تشكيلها)، كانت الانتخابات تُدار إداريًا بواسطة وزارة الداخلية، مع رقابة قضائية عليا، وهو نموذج قريب من الوضع المصري".

إلغاء الانتخابات البرلمانية في فرنسا، فيتو

وأضاف رشاد حامد "في الهند: أكبر ديمقراطية في العالم، شهدت في الثمانينيات والتسعينيات حالات مشابهة (إلغاء نتائج عشرات الدوائر، تدخل المحكمة العليا لإعادة الانتخابات في ولايات بأكملها، فوضى إدارية، وتأخر فتح اللجان، وأخطاء في سجلات الناخبين ومحاضر الفرز، وما حدث في الهند كان مرتبطًا بمرحلة انتقال لجنة الانتخابات الهندية (هيئة مدنية) من نموذج ضعيف إلى نموذج احترافي. وبعد عقد من الصرامة القضائية، أصبحت الهند اليوم نموذجًا عالميًا في الانضباط الانتخابي".

واختتم رشاد حامد تحليله لانتخابات مجلس النواب الحالي، فقال "الخلاصة انتخابات 2025 محطة انتقالية بين نظام قديم ارتبط بالإشراف القضائي المباشر، ونظام جديد يجرّب فيه المصريون لأول مرة إدارة مدنية كاملة للانتخابات".

وأضاف "هي لحظة تجمع بين اضطراب إداري واضح وصرامة قضائية، وبينهما إرادة سياسية لإعادة الانضباط، في مشهد يشبه كثيرًا ما مرت به دول كبرى مثل فرنسا والهند في لحظات التحول المؤسسي".

