أفضل انطلاقة منذ 2006، آرسنال يسير بخطى ثابتة في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أرسنال إنجازًا تاريخيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما نجح في الفوز بأول خمس مباريات يخوضها في دور المجموعات، وذلك عقب انتصاره الكبير على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الانطلاقة الأفضل للآرسنال

ويعد هذا الأداء أفضل بداية للفريق اللندني في البطولة منذ موسم 2005-2006، وهو الموسم الذي شهد وصول "المدفعجية" إلى النهائي الوحيد لهم في تاريخ المسابقة.

أرسنال

ويعكس هذا السجل المثالي عودة أرسنال القوية إلى الواجهة الأوروبية تحت قيادة جهازه الفني الحالي.

وبهذا الانتصار، يصبح فريق أرسنال الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلًا كاملًا بنسبة 100% في دوري الأبطال هذا الموسم، مما يعزز طموحاته في المنافسة الجدية على اللقب ومواصلة مشواره بثبات وثقة في الأدوار الإقصائية القادمة.

