مدافع تشيلسي يكشف كيف نجح في إيقاف خطورة لامين يامال

كشف الإسباني ماركوس كوكوريلا، ظهير تشيلسي، عن السر وراء نجاحه في الحدّ من خطورة النجم الشاب لامين يامال خلال المواجهة التي فاز بها البلوز على برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

سر إيقاف لامين يامال

وقال كوكوريلا في تصريحات عقب المباراة: "قدم لامين يامال اليسرى مذهلة. تركت له مساحة ليلعب بقدمه اليمنى، وهي القدم الضعيفة بالنسبة له. إذا فعل شيئًا بقدمه اليمنى، أقول: حسنًا… تهانينا".

وأضاف المدافع الإسباني أن مواجهة لاعب بموهبة يامال تتطلب ذكاء تكتيكيًا أكثر من الاندفاع: “التركيز كان أساسيًا. حاولت دائمًا توجيهه إلى المساحة التي تمنحه خيارات أقل، ونجحنا في ذلك كفريق”.

وأشاد كوكوريلا بأداء تشيلسي الجماعي قائلًا: إن التنظيم الدفاعي والضغط المنظم كانا مفتاح الفوز الكبير، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية قوية واستحق النقاط الثلاث.

وجاء انتصار تشيلسي على برشلونة ليعزز آمال البلوز في التأهل ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة، في ليلة تألق فيها الدفاع بقيادة كوكوريلا أمام أحد أخطر المواهب الصاعدة في أوروبا.

