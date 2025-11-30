تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يستضيف جيرونا نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "مونتيليفي".

ويشهد ريال مدريد غيابات دفاعية في صفوفه أمام جيرونا في الدوري بسبب الإصابة، ويغيب دين هويسن، داني كارفاخال، وديفيد ألابا، كما يعاني راؤول أسينسيو من نزلة معوية أبعدته عن التدريبات ومشاركته محل شك.

فيما تأكدت جاهزية حارس المرمى تيبو كورتوا، وإدواردو كامافينجا، ويتطلع المدرب تشابي ألونسو لاستعادة أنطونيو روديجر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ألفارو كاريراس، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا جولر.

وواصل ريال مدريد بعد الفوز على أولمبياكوس، في المباراة الأخيرة طريقه نحو قمة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى النقطة الثانية عشر، في المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

وتعد مباراة ريال مدريد أمام جيرونا بملعبه مونتليفي من المباريات المهمة للريال في الليجا قبل 4 أيام من خوض مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وتراجع نادي ريال مدريد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث تصدر برشلونة بعد فوزه مساء السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف.

ويملك برشلونة 34 نقطة في الصدارة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 32 نقطة، أما جيرونا يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الليجا بـ 11 نقطة.

