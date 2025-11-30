"الأطباق الملونة ومضادات الأكسدة"، ورشة بكلية الصيدلة لتعزيز الوعي بالغذاء الصحي والوقاية من الأمراض

18 حجم الخط

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس الندوة الرابعة بعنوان "الأطباق الملونة: كل ما هو ملون براق.. عش بطريقة صحيحة"، ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة ندوات التوعية ضمن فاعليات الموسم الثقافي للعام الجامعي 2025 /2026.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريحاب عثمان أحمد القائم بأعمال عميد الكلية، وبإشراف رولا ميلاد لبيب القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

وقد قدمت الندوة الدكتورة يسرا أحمد طرابيك أستاذ مساعد بقسم الكيمياء التحليلية، وركزت على أهمية استهلاك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ودورها المحوري في حماية جسم الإنسان من الأمراض المزمنة مثل السكري، والالتهابات المزمنة، وأمراض القلب، بالإضافة إلى دورها الفعال في الوقاية من السرطانات المختلفة والمساهمة في الحفاظ على بشرة صحية ومظهر شبابي لفترة أطول.

كما تناولت المحاضرة عرضا لأهم الفواكه والبقوليات والخضروات التي تحتوي على أعلى نسب من مضادات الأكسدة، مع توضيح مكونات كل منها وفوائدها الصحية في الوقاية ودعم صحة الإنسان.

واختتمت يسرا المحاضرة بتوجيه نصيحة للحضور بضرورة الحرص على استهلاك كميات مناسبة من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، من أجل حياة أكثر صحة وطول عمر بعيد عن الالتهابات والسرطانات والأمراض المزمنة.

