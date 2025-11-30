مصر للطيران الناقل الرسمي لملتقى شرم الشيخ للتأمين بمشاركة ألف خبير من 40 دولة

18 حجم الخط

شاركت مصر للطيران بجناح متميـز داخل المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، والذي شهد إقبال واسع من الزائرين، وتم تقديم الهدايا التذكارية لزائري الجناح والتقاط الصور التذكارية معهم، ومن خلال رعايتها للملتقى.

قدمت مصر للطيران أعلي مستوي من خدمات السفر للوفود المشاركة، عكست التزام الشركة بتوفير تجربة سفر متميزة تليق بمكانة الحدث الدولي، كما استقبل فريق عمل مصر للطيـران في الجناح العديد من الزائرين وقام بالرد على استفسارتهم، بالإضافة إلي عرض أحدث البرامج والخدمات والعروض الترويجية التي تقدمها الشركة.

شاركت مصر للطيران _ الناقل الوطني المصري في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين Sharm Rendez – Vous في دورته السابعة والذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "التأمين في ظل المتغيرات العالمية"، ونظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت الرعاية الكريمة لرئاسة الوزراء المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث البارز تأكيدًا على دورها الوطني والإقليمي الريادي في دعم الفعاليات الاقتصادية والمهنية الكبرى، وتعميق الشراكات مع مؤسسات التأمين المحلية والدولية، حيث يجمع الملتقى أكثر من 263 شركة تأمين وإعادة تأمين من نحو 40 دولة، ويتجاوز عدد المشاركين 1000 خبير ومسئول تنفيذي وصناع القرار بأسواق التأمين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

