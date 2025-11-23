طريقة عمل طاسة كوسة بالبيض في 10 دقائق

18 حجم الخط

طريقة عمل طاسة كوسة بالبيض، تبحث الكثير من الأمهات والنساء العاملات عن وجبات سريعة، مغذية، وخفيفة في الوقت نفسه، وتكون مناسبة للإفطار أو العشاء أو حتى كوجبة سريعة للأطفال.





ومن بين هذه الوصفات البسيطة تأتي طاسة الكوسة بالبيض، وهي وصفة منزلية معروفة بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية وسرعة تحضيرها، حيث يمكن تجهيزها بالكامل في عشر دقائق فقط دون أي مجهود كبير أو تحضير مسبق.



الكوسة من الخضراوات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يجعلها سهلة الهضم ومناسبة لمن يتبعون نظامًا صحيًا أو يريدون وجبة مشبعة بدون سعرات عالية.

كما أن إضافة البيض يجعل الطبق غنيًا بالبروتين والفيتامينات الأساسية، مما يزيد قيمته الغذائية ويجعله خيارًا ممتازًا لوجبة متكاملة.





فوائد الكوسة والبيض في وجبة واحدة

تجمع هذه الوجبة بين فوائد الكوسة والبيض معًا، مما يجعلها وجبة متوازنة وسريعة للجسم.



الكوسة تحتوي على فيتامين C وA ومضادات أكسدة، وتساعد في تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات ودعم الجهاز المناعي. كما أنها قليلة السعرات، ما يجعلها مناسبة للدايت.

أما البيض فهو مصدر ممتاز للبروتين الكامل، غني بفيتامين B12 والحديد والزنك، ويساعد على تعزيز الشبع لمدة أطول ويدعم صحة العضلات والمخ.

دمج المكونين معًا في طبق واحد يعني أنك تحصلين على وجبة خفيفة وسريعة وقيمة بدون خطوات معقدة.

المكونات المطلوبة

إحدى مميزات هذه الوصفة أنكِ لن تحتاجي لمكونات كثيرة، وغالبًا ما تكون موجودة في كل بيت، وهي:

2 ثمرة كوسة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة أو مبشورة.

2 بيضة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة زبدة أو ملعقة صغيرة زيت زيتون.

بصلة صغيرة مفرومة (اختياري).

رشة شطة أو بابريكا (اختياري).

جبنة مبشورة (اختياري لزيادة القيمة الغذائية والطعم).

طريقة طاسة الكوسة بالبيض

طريقة عمل طاسة كوسة بالبيض خطوة بخطوة



1. تجهيز الكوسة

ابدئي بغسل الكوسة جيدًا ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح رفيعة أو بشرها مبشرة خشنة. التقطيع الرفيع يساعد على سرعة التسوية ويجعل تحضير الوجبة لا يتجاوز 10 دقائق.

2. تشويح الكوسة

في طاسة غير لاصقة، سخّني الزبدة أو زيت الزيتون، ثم أضيفي البصلة المفرومة إذا اخترتِ استخدامها. قلّبي لمدة دقيقة حتى تذبل البصلة وتأخذ لونًا شفافًا.

أضيفي شرائح أو بشر الكوسة وقلّبيها جيدًا، ثم رشي الملح والفلفل والكمون. اتركيها على نار متوسطة لمدة 4 دقائق حتى تصبح طرية وتبدأ في أخذ لون ذهبي خفيف.

3. إضافة البيض

اخفقي البيضتين في طبق صغير مع رشة ملح بسيطة، ثم اسكبي الخليط فوق الكوسة في الطاسة.

يمكنكِ توزيع البيض على السطح أو مزجه مع الكوسة حسب الطعم المفضل لديك.

اتركي البيض ينضج على نار هادئة من 3 إلى 4 دقائق، ويمكن تغطية الطاسة لمساعدة البيض على التسوية بشكل أسرع.

4. اللمسات الأخيرة

إذا كنتِ ترغبين في إضافة جبنة موزاريلا أو رومي مبشورة، رشي كمية بسيطة بعد أن ينضج البيض مباشرة للحصول على طعم غني ومشبع أكثر.

يمكن أيضًا إضافة رشة بابريكا أو شطة لزيادة النكهة.

كيفية التقديم

قدّمي طاسة الكوسة بالبيض ساخنة بجانب عيش بلدي أو توست بني أو بمفردها كوجبة خفيفة.

تعتبر هذه الوصفة مناسبة للفطور، أو وجبة خفيفة قبل الخروج، أو عشاء سريع لأولادكِ بدل الأكلات الجاهزة. كما أنها خيار ممتاز لمرضى القولون أو المعدة الحساسة لأنها لطيفة وخفيفة الهضم.

نصائح لنجاح الوصفة

استخدام كوسة طازجة يجعل الطعم أفضل وأخف.

يمكنكِ إضافة فلفل رومي أو طماطم مقطعة صغيرة لمزيد من اللون والنكهة.

للدايت، استخدمي زيت الزيتون بدل الزبدة وبياض البيض فقط.

يمكنكِ مضاعفة الكميات حسب عدد الأفراد دون تغيير الخطوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.