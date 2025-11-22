التضامن لـ حجاج القرعة: أسعار الحج لا تشمل تذاكر الطيران

18 حجم الخط

قال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إن أسعار حج الجمعيات الأهلية التي تم الإعلان عنها لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

وأضاف الوكيل الدائم لوزارة التضامن أنه سيتم تحديد تذاكر الطيران لاحقا في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج.

وأكد أنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة، حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء فى الذهاب أو العودة.

وتم اعتماد أسعار برامج الحج لموسم 1447هـ- 2026 م، وفقًا للآتي:

- المستوى الأول 5 نجوم مساحة الحرم بمبلغ 415 ألف جنيه شامل الوجبات

- المستوى الثاني بمبلغ 262 ألف جنيه شامل الوجبات

- المستوى الثالث يبعد بحد أقصى 1400 متر عن الحرم بمبلغ 228 ألف جنيه وشامل الوجبات

جاء خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.