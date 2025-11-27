وزير البترول يبحث إعداد استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع كريس شو، المدير العام لإدارة المناجم والبترول والاستكشاف بغرب أستراليا (DMPE)، وذلك في إطار زيارته لمدينة بيرث الأسترالية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطورات تنفيذ الإصلاحات الشاملة في قطاع التعدين وجهود تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن مصر تمضي قدمًا في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لشركات التعدين العالمية.

تعزيز التعاون المشترك لنقل الممارسات الأسترالية الناجحة في مجال التعدين إلى مصر

وأشاد الوزير بالتعاون والدعم المقدم من وزارة المناجم والبترول والطاقة في حكومة غرب أستراليا، خاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات بين قطاع التعدين المصري والجامعات في غرب أستراليا لتنظيم برامج لبناء القدرات البشرية، باعتبارها خطوة هامة لتطوير الكفاءات وتعزيز الحوكمة في القطاع.

كما بحث اللقاء أوجه التعاون الفني الممكنة بين قطاع التعدين المصرى وغرب أستراليا والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة في إدارة البيانات الجيولوجية واتاحتها للمستثمرين، وأعمال المسح، وتطوير نظم إدارة المناجم وأعمال التفتيش، وتم التوافق على أهمية نقل الخبرات والممارسات الأسترالية الناجحة إلى مصر في هذا المجال.

استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة



وتطرق الجانبان إلى بحث سبل التعاون في إعداد استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة المرتبطة بالطاقة المتجددة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن الاستفادة من أفضل التجارب الأسترالية في تطبيق المعايير البيئية وممارسات الاستدامة في قطاع التعدين المعروفة بإسم ESG، التي باتت عنصرًا رئيسيًا لجذب رؤوس الأموال، وبما يضمن توافق قطاع التعدين المصري مع متطلبات الاستثمار العالمي.

