الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث إعداد استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة

اجتماع وزير البترول
اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع كريس شو
18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع كريس شو، المدير العام لإدارة المناجم والبترول والاستكشاف بغرب أستراليا (DMPE)، وذلك في إطار زيارته لمدينة بيرث الأسترالية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطورات تنفيذ الإصلاحات الشاملة في قطاع التعدين وجهود تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن مصر تمضي قدمًا في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لشركات التعدين العالمية.

 

تعزيز التعاون المشترك لنقل الممارسات الأسترالية الناجحة في مجال التعدين إلى مصر 

 

وأشاد الوزير بالتعاون والدعم المقدم من  وزارة المناجم والبترول والطاقة في حكومة غرب أستراليا، خاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات بين قطاع التعدين المصري والجامعات في غرب أستراليا لتنظيم برامج لبناء القدرات البشرية، باعتبارها خطوة هامة لتطوير الكفاءات وتعزيز الحوكمة في القطاع.

كما بحث اللقاء أوجه التعاون الفني الممكنة بين قطاع التعدين المصرى وغرب أستراليا والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة في إدارة البيانات الجيولوجية واتاحتها للمستثمرين، وأعمال المسح، وتطوير نظم إدارة المناجم وأعمال التفتيش، وتم التوافق على أهمية نقل الخبرات والممارسات الأسترالية الناجحة إلى مصر في هذا المجال.

 استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة


وتطرق الجانبان إلى بحث سبل التعاون في إعداد استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة المرتبطة بالطاقة المتجددة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن الاستفادة من أفضل التجارب الأسترالية في تطبيق المعايير البيئية وممارسات الاستدامة في قطاع التعدين المعروفة بإسم ESG، التي باتت عنصرًا رئيسيًا لجذب رؤوس الأموال، وبما يضمن توافق قطاع التعدين المصري مع متطلبات الاستثمار العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استرالي البترول والثروة المعدنية التعاون المشترك البترول والطاقة الطاقة المتجددة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تحسين مناخ الاستثمار شركات التعدين قطاع التعدين

مواد متعلقة

تعاون بين البترول وإكسون موبيل لرفع كفاءة إدارة المخاطر بقطاع نقل الوقود

وزير البترول يعين رئيسًا جديدًا لشركة بتروسيلة

وزير البترول يصدر حركة ترقيات موسعة للشؤون المالية بعدد من شركات القطاع

فيتو تفتح ملف " منجم حمش" بالمستندات: لجان تُوصي ثم تتراجع واستثمارات تضيع في الصحراء

انتخابات مجلس النواب، وزير البترول يدلي بصوته في لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع

"تاون جاس" تعلن عن صيانة طارئة لخطوطها بإمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

خدمات البترول البحرية تدخل مجال تحريك الحفارات بالبحر الأحمر وخليج السويس

كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميا

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

"عليه العوض"، صبري فواز يعلق على ضوابط مسلسلات رمضان 2026

الحكومة تُقر تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في خمس محافظات

خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية