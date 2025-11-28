الجمعة 28 نوفمبر 2025
وزير البترول يبحث مع مدير منظمة "أوستمين" الأسترالية فرص التعاون بقطاع التعدين

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالسيدة فانيسا هابرلاند، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوستمين Austmine، التي تُمثل تجمعًا هامًا يضم نحو 750 شركة أسترالية في جميع مجالات التعدين حيث جرى خلال اللقاء بحث سُبل ربط قطاع التعدين المصري بالخبرات الأسترالية الرائدة في مجال التنقيب عن المعادن والصناعات التعدينية، خلال زيارته الحالية لأستراليا.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بدور منظمة Austmine في دعم حلول الابتكار والتكنولوجيا في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم  في مجالات خفض الانبعاثات، وإدارة المياه، وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ العمليات التعدينية.

قطاع التعدين المصري وقدرات مميزة لخدمة المستثمرين 

وأوضح الوزير أن منظمة Austmine تمتلك القدرات المتميزة لخدمة قطاع التعدين في مصر، من خلال البرامج التدريبية، ونقل الخبرات بين الجانبين. 

ووجه الوزير  الدعوة رسميًا إلى منظمة Austmine لزيارة مصر، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الأسترالية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعدين، والشركات المصرية العاملة في القطاع، وذلك لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة.

من جانبها، أشادت فانيسا هابرلاند بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير الإطار التشريعي، وتحويل  هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الي هيئة اقتصادية مستقلة لتعزيز كفاءتها، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية في مصر.

وأكدت، أن المنظمة ستعمل على تقديم الدعم لقطاع التعدين في مصر، بما يشمل نقل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون في المشاريع التعدينية المستقبلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع قطاع التعدين نحو النمو.

