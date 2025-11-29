السبت 29 نوفمبر 2025
أخبار مصر

البترول تصدر حزمة من الحوافز لجذب مستثمرين جدد لقطاع التعدين

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو
أصدر المركز الإعلامي لـ وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم أمام مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية، بهدف جذب استثمارات شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن في مصر. 

حزمة الحوافز الاستثمارية للتنقيب عن المعادن

وشملت حزمة الحوافز تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، كما شملت إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، بالإضافة إلي إصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن بدلًا من تعدد الرخص .

واستحدثت وزارة البترول رخصة استطلاع لتقليل مخاطر الاستثمار علي الشركات الناشئة، كما شملت الحزمة آلية النافذة الواحدة لتسهيل إصدار التصاريح من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

