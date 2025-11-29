البترول تصدر حزمة من الحوافز لجذب مستثمرين جدد لقطاع التعدين

18 حجم الخط

أصدر المركز الإعلامي لـ وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم أمام مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية، بهدف جذب استثمارات شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن في مصر.

حزمة الحوافز الاستثمارية للتنقيب عن المعادن

وشملت حزمة الحوافز تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، كما شملت إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، بالإضافة إلي إصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن بدلًا من تعدد الرخص .

واستحدثت وزارة البترول رخصة استطلاع لتقليل مخاطر الاستثمار علي الشركات الناشئة، كما شملت الحزمة آلية النافذة الواحدة لتسهيل إصدار التصاريح من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.