فيتو تفتح ملف " منجم حمش" بالمستندات: لجان تُوصي ثم تتراجع واستثمارات تضيع في الصحراء

بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات بتشكيلها الاقتصادي الجديد، ثارت تساؤلات داخل أروقة الهيئة حول استمرار الوجوه القديمة وعدم ضم أكاديميين متخصصين، في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة بقوة على قطاع التعدين كرافد أساسي للاقتصاد القومي.. هذا التشكيل الجديد، الذي ضم الجيولوجي ياسر رمضان والدكتور محمد الباجوري وممثلي وزارات عدة، لم يفلح في تبديد الشكوك حول منهجية التطوير.

"فيتو" تفتح الملف المسكوت عنه داخل هيئة الثروة المعدنية

تفتح "فيتو"، بالمستندات، ملفًا مسكوتًا عنه داخل هيئة الثروة المعدنية، كاشفة عن تخبط إداري في إصدار القرارات، أدى إلى هروب عدد من شركات التعدين العالمية، كما تحولت الصحراء الشرقية، في ظل هذا غياب الرقابة والمتابعة، إلى ساحة مفتوحة لنهب الذهب، في تناقض صارخ مع فلسفة الدولة الرامية لتطوير القطاع.

وقد تحصلت "فيتو" على مستندات تثبت هذا التخبط الذي أضر باستثمارات حيوية.

من أبرز المستندات التي تحصلت عليها "فيتو" توصيات إحدى اللجان التي ضمت قيادات من هيئة البترول، وعلى رأسها الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة الحالي.. هذه اللجنة أوصت بإغلاق منجم حمش، مما دفع المهندس طارق الملا، وزير البترول الأسبق، لإصدار قرار بإلغاء اتفاقية حمش، قبل أن يتراجع عنه بعد أيام، ومع تولي خالد الششتاوي رئاسة الهيئة ونائبه ياسر رمضان، كُلف الأخير بتشكيل لجنة جديدة لتحديد وضع ثلاث شركات، من بينها حمش.

قدم الجيولوجي ياسر رمضان نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 145 لسنة 2021، والتي راجعت موقف اتفاقيات الالتزام الصادرة عام 2008، ففيما يخص شركة "ثاني دبي" ومنطقة حوضين بالصحراء الشرقية، اطلعت اللجنة على دراسة جدوى مقدمة عام 2008، لتوصي في عام 2021 بأنها تحتاج إلى مزيد من الأعمال.

هذا التأخير غير المبرر في مراجعة عرض استثماري، استمر 13 عامًا، ومر على أكثر من رئيس هيئة، انتهى بتخارج الشركة في عهد الرئيس الحالي، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام مع الشركات.

أعمال الشركة أظهرت عدم تحقيق المستهدف من إنتاج الذهب لمدة 19 عامًا

أما بالنسبة لمنجم حمش، وطبقًا للاتفاقية رقم 2 لسنة 1999، فقد أظهرت أعمال الشركة عدم تحقيق المستهدف من إنتاج الذهب لمدة 19 عامًا، ورغم ذلك، أوصت اللجنة باستمرار عمل “حمش” في المنطقة، وإعادة تقييم النتائج بصفة دورية، على الرغم من أن قوائم المصروفات المقدمة لم يتم الانتهاء من مراجعتها، وأن الشركة لم تحقق صافي أرباح منذ بدء نشاطها وحتى عام 2019.

هذا التضارب في التوصيات، يطرح علامات استفهام حول دور الهيئة في حماية ثروات مصر التعدينية.

الأخطر من ذلك، أن رئيس الهيئة ترك منجم “حمش” حتى الآن دون أية أعمال، مما يشكل إهدارًا كبيرًا لثروات مصر التعدينية، خاصة الذهب الأصفر، في الوقت الذي أوصت فيه اللجنة باستمراره.

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة في وقتها بتكليف الشؤون القانونية بالوزارة والهيئة بالنظر في سلامة إجراءات إلغاء التعاقد مع شركة "إس إم دبليو الهندسية المحدودة" الروسية، وتأكيد توصيات اللجنة في ذلك.

