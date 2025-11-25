الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يعين رئيسًا جديدًا لشركة بتروسيلة

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المهندس محمد عوض رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لشركة بتروسيلة، إلى جانب تكليف المهندس مصطفى عبدالمنعم عباس مديرًا عامًا للعمليات بالشركة.

 

وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، وقد اعتاد المهندس كريم بدوي وزير البترول على إصدار تلك التنقلات بهدف تطوير الإنتاج بقطاع البترول من خلال إعطاء فرصة الخبرات البترولية في تقديم ما تملك  من خبرات  في شركات القطاع  

 

 

