وزير البترول يبحث مع رئيس "لكابيتال دريلينج" خطط التوسع وتعزيز الاستثمارات التعدينية

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع جيمي بويتون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج العاملة في مجال الحفر التعديني في مصر، وبرايان رود، المدير التنفيذي للشركة.

استهدف اللقاء دعم خطط الشركة للتوسع في مجالات عمل جديدة بقطاع التعدين المصري، واستمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع الشركات الاسترالية خلال زيارته لمدينة بيرث بأستراليا.

التوسع في مجالات الاستكشاف واستغلال الفوسفات

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون، واستعرضا خطط الشركة للتوسع والتي تستهدف مجالات استكشاف واستغلال الفوسفات وتقديم خدمات التعدين المتكاملة، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بالدخول في مجال استكشاف الذهب واستغلاله جنوب الصحراء الشرقية.

وتم الاتفاق على إتاحة عدد من التسهيلات لدعم خطط الشركة التوسعية، تشمل توفير البيانات الجيولوجية وتنظيم الزيارات الميدانية وغيرها من الإجراءات التي تعزز جذب الاستثمارات والتعجيل بالدخول في أنشطة تعدينية جديدة.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي مصر الدؤوب لتطوير قطاع التعدين لديها، الذي يمتلك إمكانات واعدة ليكون إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.. وتعمل الحكومة المصرية جاهدة على تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية الكامنة في أراضيها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة في قانون التعدين التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات العالمية على الدخول في السوق المصرية.

