وزير البترول يصدر حركة ترقيات موسعة للشؤون المالية بعدد من شركات القطاع

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بين قيادات الشؤون المالية، شملت تعيين نائب للعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للشؤون المالية، إلى جانب تكليف مساعدي رؤساء الشركات ومديري عموم الشؤون المالية في عدد من شركات قطاع البترول.

وشملت الحركة تعيين كلًا من المحاسب نبيل خميس محمد نائبًا للعضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وتعيين المحاسب محمد أحمد إبراهيم عيسى مساعدًا لرئيس الشركة الحديثة للحفر للشؤون المالية.

كما شملت الحركة تكليف محمد شفيع مصطفى مساعدًا لرئيس شركة إنبي للشؤون المالية وتكليف المحاسب وسام عادل عبد الرحمن مساعدًا لرئيس شركة الإسكندرية للشؤون المالية.

كما ضمت الحركة أيضًا تعيين المحاسب مصطفى حسين السيد مساعدًا للشؤون المالية والاقتصادية بشركة بترول الصحراء الغربية بالإضافة إلى تعيين المحاسب محمد جمعة عبد الرازق مديرًا عامًا للشؤون المالية بالشركة المصرية للصودا آش.

وتضمنت الحركة تكليف المحاسب خالد وهبة محمد علي مساعدًا لرئيس شركة بترول خليج السويس للشؤون المالية، وتعيين المحاسب أحمد محمد مصطفى مساعدًا لرئيس شركة بترول بلاعيم للشؤون المالية وأخيرًا تعيين المحاسب محمود عبد الحميد محمود مساعدًا لرئيس شركة بتروجلف.

