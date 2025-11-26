تعاون بين البترول وإكسون موبيل لرفع كفاءة إدارة المخاطر بقطاع نقل الوقود

18 حجم الخط

تنفيذًا لمحوري توفير المنتجات البترولية للمواطنين ودعم أنظمة السلامة، ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تعزيز الاستفادة من خبرات الشركة العالمية فى نظام التحكم فى المخاطر وسلامة العمليات وإدارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين فى الشركات التابعة للهيئة فى مجال نقل المنتجات البترولية والتوزيع.

تقديم أداء أمن بمنظومة نقل الوقود

وأوضح م. صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة وشركاتها فيما يخص منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، تأخذ على عاتقها العمل على تقديم أداء ومنتجات بترولية وخدمات على مستوى عالمى.

ولفت إلى أن إكسون موبيل مصر وشركائها الاستراتيجيين من شركات تسويق المنتجات البترولية العالمية، ملتزمين بدورهم نحو الهيئة والشركات المحلية، حيث تعمل إكسون موبيل على التطوير المستمر ونقل الخبرات العالمية والتكنولوجيا لضمانح جودة أعلى للمنتجات البترولية فى السوق المصرى، مبينا أن العمل مع الشركاء والشركة الوطنية لا يتوقف لضمان مستوى عال من السلامة والأمان.

فيما أعرب شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، عن فخره بمنظومة نقل المنتجات والتوزيع الحالية، وأنها منظومة ممتازة على أعلى معايير الجودة وكان ذلك واضحًا من خلال معدل الاستهلاك المسجل خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين وهما أعلى شهور استهلاك خلال فترة الصيف التى شهدت استمرارًا للاستقرار الواضح بالسوق المحلى المصرى.

كما أشاد بالتطور الحالى فى المستودعات القائمة التى تعمل بأداء يماثل أداء القطاع الخاص، مضيفًا أن التعاون الذى نوقعه اليوم هو أحد الثمار الناتجة عن توصيات الحوار المفتوح الذى يجريه قطاع البترول مع كافة الشركاء ومنها ورشة العمل التى عُقدت بمدينة الأسكندرية شهر سبتمبر الماضى.

كما لفت إلى أهمية عودة النقل النهرى والذي من شأنه أن يقلل من ضغط سيارات نقل المنتجات على الطرق ويدعم جهود الدولة في خفض الحوادث.

حضر التوقيع عدد من رؤساء الشركات ونواب رئيس هيئة البترول ومسئولي اكسون موبيل مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.