مصرع شخص صدمته سيارة بطريق شبين القناطر

لقى محمود أ.م، 64 عامًا، مصرعه إثر اصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبوره طريق طوخ – شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في حادث مأساوي أثار ذهول المواطنين.

اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في القليوبية

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "MAMA" لعام 2025

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق طوخ – شبين القناطر

كانت تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة وضبط حركة المرور، حيث شهد الطريق حالة من التكدس نتيجة الحادث، ما استدعى تواجد المرور لتسيير الحركة وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

نقل جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

بالفحص تبين أن الضحية  تعرض للصدم أثناء عبوره الطريق من جانب سيارة مسرعة، ما أدى إلى وفاته في الحال. 

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام بالقليوبية لتسليمها لذويه بعد الانتهاء من إجراءات المعاينة، فيما حرر محضر بالحادث، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وأوضحت نيابة القليوبية أنها أصدرت تصريحًا بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لتحديد سبب السرعة التي أدت إلى وقوع الحادث، والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية تجاه السائق.

وشهد مكان الحادث حضور عدد من الأهالي الذين أعربوا عن استيائهم من السرعة الزائدة على الطريق الذي يشهد حركة كثيفة، مطالبين بزيادة الرقابة المرورية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المارة وعدم تكرار الحوادث المشابهة.

