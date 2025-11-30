القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "MAMA" لعام 2025

18 حجم الخط

انتهى مساء أمس اليوم الثاني من حفل جوائز MAMA لعام 2025، والذي أقيم في ملعب كاي تاك في هونج كونج.

قدمت الممثلة كيم هاي سو حفل CHAPTER 2 في 29 نوفمبر، بعد فوز روزي وبرونو مارس بألبوميهما "APT" و"ENHYPEN" في CHAPTER 1، ذهبت الجائزتان المتبقيتان من جوائز الجائزة الكبرى إلى فرقة الكيبوب Stray Kids عن ألبوم العام مع ألبوم "KARMA"، وجي دراغون عن فنان العام.

بالإضافة إلى ذلك، حصدت فرقة aespa أربع جوائز في حفل جوائز MAMA لهذا العام، بما في ذلك أفضل فرقة نسائية، وأفضل أداء راقص لفرقة نسائية، وأفضل تصميم رقصات، بينما فازت فرقة SEVENTEEN بثلاث جوائز، بما في ذلك أفضل فرقة رجالية وأفضل أداء راقص لفرقة رجالية.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز MAMA Awards 2025

فنان العام: جي-دراجون

ألبوم العام: ستراي كيدز - "KARMA"

أفضل فرقة فتيات: aespa

أفضل فرقة فتيان: SEVENTEEN

أفضل أداء راقص لفرقة فتيات: aespa - "Whiplash"

أفضل أداء راقص منفرد: جي-دراغون - "TOO BAD (feat. Anderson.Paak)"

الفنان الصاعد المفضل: izna

أفضل تصميم رقص: aespa - "Whiplash"

فنان فيزا سوبر ستيج: TXT

أفضل فنانة: روزي

أفضل فنان: جي-دراغون

فنان أوليف يونغ الكوري: Hearts2Hearts

صاحب الرؤية الموسيقية لهذا العام: "KPop Demon Hunters"

الفنان الآسيوي المفضل: JO1

الفنان الصاعد: ALLDAY PROJECT

اختيار جمهور الكيكون العالمي: زيروبايسون

أفضل موسيقى تصويرية: هانتر/إكس - أغنية "golden" (موسيقى تصويرية لأغنية "KPop Demon Hunters")

أفضل أداء راقص منفرد: جيني - أغنية "like JENNIE"

أفضل أداء راقص لفرقة ذكور: سفنتين - أغنية "THUNDER"

أفضل أداء صوتي منفرد: روزي - أغنية "toxic till the end"

أفضل أداء صوتي لفرقة: DAVICHI - أغنية "Stitching"

أفضل أداء فرقة: DAY6 - أغنية "Maybe Tomorrow"

أفضل أداء راب وهيب هوب: بيج نوتي - أغنية "MUSIC (feat. Lee Chanhyuk)"

أفضل فيديو كليب: جيني - أغنية "ZEN"

أفضل تعاون: روزي وبرونو مارس - أغنية “APT”.

