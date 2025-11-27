رئيس مصر للطيران يبحث مع سفير السنغال تشغيل رحلات مباشرة

18 حجم الخط

استقبل الطيّار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، كيموكو دياكيت سفير جمهورية السنغال بالقاهرة - ووزیر مفوض بالسفارة، ومومى ديوب مستشار ثاني بالسفارة للشئون الاقتصادية والحاج مالك سيك سكرتير أول والمسؤول عن الشؤون القنصلية، في إطار تعزيز التعاون الأفريقي ودعم الروابط الاقتصادية بين مصر والسنغال.

تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وداكار

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، من بينها دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وداكار لتعزيز الحركة الجوية، بما يسهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الطيّار أحمد عادل أن مصر للطيران تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حضورها داخل القارة الأفريقية، ونسعى دائمًا لفتح أفاق جديدة للتعاون مع أشقائنا في السنغال والذى سيمثل إضافة قوية وسيسهم في خدمة المسافرين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأعرب السفير السنغالي عن تقديره للدور الإقليمي الذي تقوم به مصر للطيران باعتبارها واحدة من أعرق شركات الطيران في أفريقيا، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك وبحث عقد شراكات اقتصادية مع مصر للطيران.

رئيس مصر للطيران مع سفير السنغال، فيتو

رئيس مصر للطيران مع سفير السنغال، فيتو

وفي سياق أخر أكدت شركة مصر للطيران أنه لا صحة مطلقا لما تمّ تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.

وأِوضحت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، استمرار تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي وفق الجدول الزمني المعتمد لضم 34 طائرة جديدة من طرازات أيرباص وبوينج، حيث من المنتظر انضمام أولى طائرات أيرباص طراز A350-900 إلى الأسطول مع بداية عام 2026، يليها استلام أولى طائرات بوينج طراز B737-8Max، على أن يستمر تسلم الطائرات المتعاقد عليها من الطرازين تباعا حتى نهاية عام 2031.

وناشدت مصر للطيران بضرورة التزام وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بمعايير الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات غير صحيحة، بما يسهم في منع انتشار الشائعات لدى الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.