أول تعليق من رئيس شركة مصر للطيران على تعليمات السلامة لـ أيرباص

قدم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، الشكر إلى العاملين بـشركة مصر الصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على ما قدموه من احترافية ومهنية عالية في التعامل الدقيق والسريع مع المستجدات والتوجيهات الفنية العاجلة الصادرة من شركة أيرباص بشأن أسطول طائرات A320، مؤكدا أن هذا مستوى يعد مهنيا مشرفا نفتخر به جميعا.

رسالة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران للعاملين

وفي رسالته للعاملين، أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن سرعة التنسيق مع شركة أيرباص، وحصر الطائرات المعنية وتنفيذ الإجراءات الفنية المطلوبة في وقت قياسي دون التأثير على انتظام جدول الرحلات هو دليل واضح على مدى جاهزيتكم وحرفيتكم العالية، والأهم العمل بروح الفريق الواحد.

وشدد الطيار أحمد عادل علي تميز الكوادر البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران وقدرتهم على إدارة أي مستجدات طارئة بكفاءة عالية وتنسيق متكامل بين جميع القطاعات داخل الشركة.

خطوات تعامل شركة مصر للطيران مع توجيهات شركة أيرباص

وأشار إلى أن ما قدمه العاملين بشركة مصر للطيران يعد نموذجا يحتذى به في إدارة الأزمة بكفاءة وحرفية كبيرة، مما يعزز ثقة العملاء والشركاء في التزام مصر للطيران الدائم بأن تكون السلامة الجوية هي أولويتها المطلقة.

ودعا عادل العاملين لمواصلة العطاء والإخلاص لتعزيز مكانة مصر للطيران وريادتها والذي يعد الأساس الذي تبني عليه نجاحات الشركة، مؤكدا أن أبناء مصر للطيران سيظلون هم أغلى ما لديها ورأسمالها الحقيقي وركيزة التقدم والتطوير المستمر.

