الداخلية تمنح الإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقم 1970 و1971 لسنة 2025، والتي تتضمن منح الإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

تفاصيل القرارين

القرار رقم 1970 لسنة 2025 وزارة الداخلية : شمل 22 مواطنًا، أولهم عبد الرحمن أحمد عبد العزيز محمد، وآخرهم عمر محمد عبد المطلب محمد، ومنحوا جنسيات كندا، إيطاليا، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، والسويد.

القرار رقم 1971 لسنة 2025 وزارة الداخلية: شمل 21 مواطنًا، أولهم يوسف تامر محمد أحمد، وآخرهم أحمد محمد السيد عبد العال، ومنحوا جنسيات أمريكا، ألمانيا، الإمارات، إيطاليا، رومانيا، أذربيجان، سوريا، هولندا، النمسا، النرويج، وبريطانيا.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع القرارات تم نشرها في الوقائع المصرية، مع الالتزام بالاحتفاظ بالجنسية المصرية لكل من صدرت لهم الموافقة على التجنس.

