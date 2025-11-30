الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

الداخلية تمنح الإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الداخلية تمنح الإذن
الداخلية تمنح الإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية، فيتو
أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقم 1970 و1971 لسنة 2025، والتي تتضمن منح الإذن لـ43 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

استقرار نسبي في حركة المرور بالقاهرة الكبرى مع كثافات متقطعة اليوم

حملات على البؤر الإجرامية تضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و120 فردا وبندقية خرطوش

تفاصيل القرارين

القرار رقم 1970 لسنة 2025 وزارة الداخلية : شمل 22 مواطنًا، أولهم عبد الرحمن أحمد عبد العزيز محمد، وآخرهم عمر محمد عبد المطلب محمد، ومنحوا جنسيات كندا، إيطاليا، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، والسويد.

القرار رقم 1971 لسنة 2025 وزارة الداخلية: شمل 21 مواطنًا، أولهم يوسف تامر محمد أحمد، وآخرهم أحمد محمد السيد عبد العال، ومنحوا جنسيات أمريكا، ألمانيا، الإمارات، إيطاليا، رومانيا، أذربيجان، سوريا، هولندا، النمسا، النرويج، وبريطانيا.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع القرارات تم نشرها في الوقائع المصرية، مع الالتزام بالاحتفاظ بالجنسية المصرية لكل من صدرت لهم الموافقة على التجنس.

