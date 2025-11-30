الأحد 30 نوفمبر 2025
استقرار نسبي في حركة المرور بالقاهرة الكبرى مع كثافات متقطعة اليوم

شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الأحد، انسيابًا مروريًا نسبيًا في أغلب المحاور والطرق الرئيسية، مع ظهور بعض الكثافات المتقطعة في فترات الذروة الصباحية.

استقرار نسبي في حركة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم

وفي القاهرة، رصدت  الإدارة العامة للمرور ازدحامًا محدودًا على محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، وكذلك في مناطق صلاح سالم وميدان رمسيس، فيما تسير الحركة وسط ازدحام في شوارع وسط البلد ومحيط ميدان التحرير.

حملات على البؤر الإجرامية تضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و120 فردا وبندقية خرطوش

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

أما في  الجيزة، فقد ظهرت كثافات متوسطة على شارع الهرم باتجاه ميدان الجيزة، مع تحسن نسبي في محور صفط اللبن والطريق الدائري. بينما شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية واضحة في معظم المحاور الداخلية.

 

وفي  القليوبية، استقرت حركة السير على الطريق الزراعي بين القاهرة وبنها، مع تكدس طفيف عند مداخل شبرا الخيمة نتيجة الأحمال المعتادة.

ورصدت المتابعة الميدانية أحجام مرورية متحركة بشوارع رمسيس وطلعت حرب وشبرا مصر، شارع التحرير بالدقى، وكورنيش النيل، وكوبرى الجلاء، كوبرى عباس.

وأكدت  الإدارة العامة للمرور أنها تتابع الحالة المرورية عبر الكاميرات المنتشرة بالمحاور، وتكثف من وجود الخدمات الأمنية لتيسير الحركة وضبط المخالفات.

كما ناشدت السائقين الالتزام بتعليمات المرور والابتعاد عن القيادة أثناء الزحام لتجنب الحوادث.

