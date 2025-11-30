الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد شخص وأسرته باستخدام كلب في الشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أخر ونجله وبحوزتهما "كلب" بتهديده وأسرته بغرض فرض السيطرة على منزل وقطعة أرض محل نزاع قضائي بينهم بالشرقية.

نزاع عقاري بالشرقية وتداول فيديو زائف على مواقع التواصل



وبالفحص الأجهزة الأمنية تبين وجود نزاع بين الشاكى وشقيقه وشقيق والدهما حول منزل وقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية "صادر بشأنهما قرار بتاريخ 22 /11/2024 بتمكين الأخير منهما وتم تنفيذه"، وقيام الأخير ببيعهما للمشكو فى حقهما".



وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقهما (موظف ونجله، مقيمان بالشرقية) وبحوزة الثانى "كلب" وبسؤالهما نفيا ما نُسب إليهما، وقررا بشرائهما المنزل وقطة الأرض الزراعية من عم الشاكى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة.

