تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

أعلنت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط صانعي المحتوى المعروفين بـ"الأكيلانس" و"سلطانجي" عقب تداول مقاطع تظهر قيامهما بتجارب على منتجات غذائية بطرق تُثير الريبة حول سلامتها وتثير مخاوف المستهلكين، دون مراعاة الاشتراطات الصحية أو الحصول على التراخيص اللازمة.

الداخلية تضبط صانعي المحتوى "الأكيلانس" و"سلطانجي

التحريات أوضحت أن المحتوى المتداول تضمن التلاعب بعينات غذائية بغرض تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وهو ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل وأثار تساؤلات حول حقيقة تلك المنتجات، ما دفع الأجهزة المعنية للتحرك الفوري لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الداخلية تضبط صانعي المحتوى "الأكيلانس" و"سلطانجي" للتحقيق في سلامة المنتجات الغذائية

الأجهزة الأمنية أكدت استمرار حملاتها لملاحقة أي محتوى يضلل الجمهور أو يعبث بسلامة الغذاء، مؤكدة أن أي تعامل مع المواد الغذائية يجب أن يتم وفق ضوابط صحية واضحة وتحت رقابة الجهات المختصة.

وفق التحريات، المتهمان استغلا منصات التواصل لجذب المشاهدات من خلال فتح عبوات غذائية بطريقة عشوائية، وإجراء اختبارات غير علمية، وتقديم استنتاجات تُوحي بوجود مخالفات في منتجات يتم تداولها بشكل رسمي، دون الرجوع لأي جهة فنية أو صحية مختصة. الفيديوهات تسببت في إثارة حالة من البلبلة بين الجمهور، ودفع بعض المواطنين للتشكيك في سلع معتمدة يتم فحصها بشكل دوري من الجهات الرقابية.

التحريات بيّنت كذلك أن المحتوى المعروض تضمّن تصوير منتجات داخل أماكن غير مرخصة، وبدون توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بالتعامل مع الأغذية، إلى جانب استخدام أساليب قد تُسيء لسمعة شركات غذائية دون سند علمي أو تقارير معتمدة، وهو ما يُعد مخالفة للقوانين المنظمة للتداول التجاري والإعلام الرقمي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما معدات تصوير، وعبوات غذائية استخدماها في المحتوى، وأجهزة إلكترونية تحتوي على الفيديوهات محل الفحص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهما على الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

مصادر أمنية أكدت أن الوزارة ستواصل تحركاتها ضد أي محتوى يُضلل الجمهور أو يروّج لمعلومات غير دقيقة حول السلع، مشددة على أن تقييم سلامة الغذاء مسئولية جهات مختصة، وأن أي تجاوز قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.



