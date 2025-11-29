الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تاجر استولى على قيمة حاويتي ألعاب أطفال من صينى الجنسية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله صينى الجنسية متضررًا من قيام تاجر بالنصب عليه والاستيلاء على مبالغ مالية، تمثل قيمة حاويتين من ألعاب الأطفال، كان قد صدّرهما الأخير له، قبل أن يتهرب من سداد المستحقات المالية المتفق عليها.

ضبط تاجر استولى على قيمة حاويتين ألعاب أطفال من صينى الجنسية

وعقب الفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهته اعترف بوجود معاملات تجارية بينه وبين الشاكي في مجال استيراد ألعاب الأطفال، مؤكدًا أنه قام بتوقيع شيكات لصالح أحد شركاء الشاكي، إلا أنه تعثر في السداد وصدر ضده عدد من الأحكام القضائية بسبب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف كافة التفاصيل واستكمال الإجراءات.

