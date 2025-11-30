ضبط صانعي محتوى نشرا مقاطع فيديو تشكك في سلامة المنتجات الغذائية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها صانعي محتوى يدّعون وجود شبهات حول سلامة بعض المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.

وبالفحص تم تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في المقاطع، وتبيّن أنهما يقيمان بمحافظة دمياط.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بإجراء تحاليل لعدد من المنتجات الغذائية داخل معامل مختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ثم تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما ونشرها على صفحاتهما بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.