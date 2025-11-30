الأحد 30 نوفمبر 2025
ضبط صانعي محتوى نشرا مقاطع فيديو تشكك في سلامة المنتجات الغذائية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها صانعي محتوى يدّعون وجود شبهات حول سلامة بعض المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.

وبالفحص تم تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في المقاطع، وتبيّن أنهما يقيمان بمحافظة دمياط. 

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بإجراء تحاليل لعدد من المنتجات الغذائية داخل معامل مختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ثم تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما ونشرها على صفحاتهما بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية.

