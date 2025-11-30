طرح الملصق التشويقي الأول لمسلسل الجريمة "Villains"

18 حجم الخط

كشفت منصة "TVING" عن الملصق الدعائي الأول لمسلسها الأصلي القادم "Villains"، وهو عمل درامي ينتمي لفئة الجريمة والحركة، يغوص في تفاصيل الصراعات المحتدمة والمواجهات الشرسة بين مجموعة من المجرمين المتورطين في قضية عملة مزيفة فائقة الدقة تعرف باسم “Supernote”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق، حيث تتطور القصة إلى لعبة عقلية عالية المخاطر لا يمكن التنبؤ بمسارها، يسعى فيها كل طرف للتفوق بذكائه على الآخرين، وذلك خلال عمليات استبدال العملات المزيفة بأخرى حقيقية، لتتم سرقة تلك الأموال لاحقا في سلسلة من الأحداث المتصاعدة.

ابطال دراما Villains

يلعب يو جي تاي دور "جاي"، وهو اسم حركي يخفي طبيعته الغامضة. يظهر كعقل إجرامي مدبر يتمتع بنسبة نجاح مثالية تبلغ 100%، وهو "مهندس الجريمة" العبقري الذي خطط لقضية تزييف العملات الشهيرة الخاصة بموزعي الكازينو.

بينما يؤدي لي بوم سو دور "تشا كي تاي"، القائد السابق لفريق الجرائم المالية في جهاز المخابرات الوطنية، والذي فقد كل شيء في الماضي بسبب قضية تزييف الكازينو، وهو الآن يطارد "جاي".

وتجسد لي مين جونج شخصية "هان سو هيون"، وهي فنانة بارعة في تصميم العملات انقلبت حياتها رأسا على عقب بسبب حادثة واحدة. وبعد انتظار طويل للحظة الانتقام، تعود للغوص في اللعبة بهدف قلب الموازين وتدمير المخطط بالكامل.

وفي تعليق لفريق الإنتاج على العمل، صرحوا قائلين: "مع مطاردة كل شرير لعملة (سوبر نوت) فائقة الدقة مدفوعا بدوافعه ورغباته الخاصة، يمكن للمشاهدين توقع لعبة ذهنية مشوقة مليئة بالخداع والصراع".

موعد عرض دراما Villains

وجدير بالذكر أن مسلسل "Villains" من المقرر أن يبدأ عرضه الأول في 18 ديسمبر المقبل.

