رئيس لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تنفي إصدار أي تعليمات أو ضوابط لصناع دراما رمضان 2026

نفت الناقدة ماجدة موريس، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إصدار أي تعليمات أو ضوابط لصناع المسلسلات في رمضان ٢٠٢٦.

لجنة الدراما بالأعلى للإعلام

وأكدت موريس، أن اللجنة لم تجتمع منذ فترة، ولم تصدر أي ضوابط أو تعليمات، مؤكدة ضرورة تحري الدقة فيما ينشر خاصة تلك الأخبار التي قد تؤثر على قطاع مهم مثل صناعة الدراما.

ومن جانبها، ردت الكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ما تم تداوله مؤخرا عن صدور توصيات أو توجيهات بشأن موسم دراما رمضان المقبل.

وكتبت علا الشافعي في منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك: بصفتي عضوًا فيلجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أودّ توضيح عدد من النقاط بشأن ما يُتداول حول دراما رمضان:

اللجنة لم تُعقد منذ فترة، وبالتالي لا توجد أي مستجدات صادرة عنها في هذا الشأن، وما يتم داخل الاجتماعات، حين تُعقد، هو نقاشات بناءة عن الدراما ولصالحها فقط، ولا تتضمن أي قرارات مُلزمة بشأن الأعمال.

