قبل طرحه بأيام، قرار مفاجئ من رامي جمال بشأن ألبومه الجديد

أعلن النجم رامي جمال، عن مفاجأة للجمهور بشأن ألبومه الجديد مطر ودموع والذي من المقرر أن يطرح 1 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الألبوم 12 أغنية بدلا من 6 أغاني.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويضم ألبوم رامي جمال أغنية كاس الحظ، فين حكاوينا، حاولت أنساه، كده هاموت، قد الليالي، سلام، ودعتيني، ياريت ماتجيش، أنا عارف، سيبوها تعيش، الناس كتير، ماليش غيرك.

ولقيت أغنية رامي جمال الجديدة “أزيك”، من اليوم ماليش غيرك، ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور، بعد طرحها علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي، والأغنية تحمل الطابع الدرامي.

أغنية رامي جمال الجديدة إزيك من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمين نبيل 

 وأشاد الجمهور بأغنية رامي جمال الجديدة ماليش غيرك، ومن أبرز التعليقات التي جاءت: هو دا الفنان اللي بنقول عليه لو مش موجود هنسمع مين، كده الشتاء بدأ أغاني رامي جمال مش بس لحن وصوت دي حكايات قلوب، وغيرهم من التعليقات.

وكشف  النجم رامي جمال، تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان مطر ودموع، المقرر أن يطرح يوم 1 ديسمبر. 

وأكد رامي جمال، أن ألبومه الجديد يتضمن 6 أغاني دراما مختلفة، مؤكدا أن كل أغنية تحمل حكاية مختلفة من بينها 4 أغاني من ألحانه.

