ديزني تكشف عن أبطال دراما "The Remarried Empress"

18 حجم الخط

كشفت منصة ديزني+ النقاب عن اللمحات الأولى من المسلسل الكوري المنتظر "The Remarried Empress"، والمقتبس من الرواية الإلكترونية الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته.

تدور أحداث الدراما، وهي عمل رومانسي خيالي، حول قصة نافيير، الإمبراطورة المثالية للإمبراطورية الشرقية، وتتخذ حياة نافيير منعطف جذري عندما يخونها زوجها، الإمبراطور سوفيشو، ويطلقها، لتقدم نافيير على خطوة غير متوقعة بالزواج من هينري، أمير الإمبراطورية الغربية.

طاقم التمثيل والأدوار الرئيسية لThe Remarried Empress

تجسد الممثلة شين مين آه دور الإمبراطورة نافيير، حاكمة الإمبراطورية الشرقية المحبوبة والمعروفة بذكائها ورزانتها الطبيعية، وعلى الرغم من صدمتها الشديدة بإخطار الطلاق المفاجئ من الإمبراطور سوفيشو (جو جي هون)، صديق طفولتها ورفيق دربها الطويل، تستعيد نافيير زمام الأمور وتطالب بالزواج مجددا من الأمير هينري (لي جونغ سوك) من المملكة الغربية.

بينما يلعب الممثل جو جي هون دور الإمبراطور سوفيشو، الحاكم صاحب السلطة المطلقة، والذي نشأ وتلقى تعليمه إلى جانب نافيير منذ الطفولة، ليصبح ملك قوي، ولكنه ينقض وعده الذي قطعه لها مدى الحياة، بعدما أقسم بألا يتخذ محظية أبدا، ويصدمها بمطالبته بالطلاق.

أما لي جونغ سوك، فيؤدي شخصية هينري، ولي عهد الإمبراطورية الغربية، الذي يحمل سر غامض، هينري شخصية آسرة تجذب الانتباه أينما ذهبت وتلاحقها الشائعات، ورغم أنه يقترب من نافيير بدوافع خفية، إلا أنه يقع في حبها تدريجيا.

وتظهر الممثلة لي سي يونج في دور راشتا، وهي جارية هاربة ذات جمال مذهل، وبعد اكتشافها أن الرجل الذي أنقذها في أرض الصيد هو إمبراطور الإمبراطورية الشرقية، تبدأ راشتا في التوق إلى حياة لم تكن تتخيلها يوما بالزواج منه.

ومن المقرر عرض دراما "The Remarried Empress" حصريا على منصة ديزني+ خلال النصف الثاني من عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.