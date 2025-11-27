طرح البرومو الرسمي لـ "Pro Bono" للممثل جونج كيونج هو (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت قناة tvN عن الإعلان الدعائي الرئيسي لدرامتها المرتقبة "Pro Bono"، وهي دراما تدور أحداثها في قاعة المحكمة وتتسم بالفوضى، وتتناول قصة قاضٍ مادي مهووس بالنجاح يجد نفسه فجأة محامي للمصلحة العامة.

يؤدي جونج كيونج هو دور كانج ديفيد، وهو قاضي سابق يجد نفسه محاصر في فريق الخدمات القانونية المجانية "Pro Bono" الذي لا يدر أي إيرادات، والذي تهمله إحدى شركات المحاماة الكبرى.

https://youtu.be/E_T2EjESSB4?si=T-KUba_Vffk8PUvo

البرومو الرسمي لمسلسل Pro Bono

ويفتتح الإعلان الرئيسي بوقوف كانج ديفيد بثقة في أكبر وأعرق قاعة محكمة في البلاد، بينما يخرج، يوقفه الزوار لالتقاط الصور، ويستعرض المقطع حياته اليومية كقاضي مشهور، حيث يصف كانج ديفيد نفسه بفخر بأنه "قاضي الأمة"، ويبدو أنه يعيش حياة مرضية وسعيدة.

وبينما كان على وشك الترقية إلى منصب قاضي المحكمة العليا، يكتشف صندوق عليه ملصق "تفاح" في صندوق سيارته الخلفي، ولكنه في الواقع مملوء بالكامل بحزم من الأوراق النقدية، ويدرك أن شيئ مروع قد حدث.

بعد ذلك بوقت قصير، يعين لقيادة فريق الخدمات القانونية المجانية للشركة، والذي تشرف عليه المديرة التنفيذية أوه جونغ إن (لي يو يونج)، وبينما يكافح لتقبل تخفيض رتبته المفاجئ، يرحب به زملاؤه الجدد - بارك كي بيوم (سو جو يون)، جانغ يونغ سيل (يون نا مو)، يو نان هي (سيو هاي وون)، وهوانغ جون وو (كانج هيونج سيوك) - بحماس مشرق، ما يجعل موقفه أكثر مرارة وحلاوة.

تصبح حياة كانغ ديفيد اليومية الجديدة أكثر فوضة ولا يمكن التنبؤ بها، فيواجه عملاء متنوعين من جميع مناحي الحياة، ويسافر بلا نهاية بين القرى الريفية والمدن المزدحمة، ويسابق الزمن في تحقيق ميداني تلو الآخر.

موعد عرض مسلسل Pro Bono

من المقرر عرض مسلسل "Pro Bono" لأول مرة في 6 ديسمبر، الساعة 9:10 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

