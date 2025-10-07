دراما “Hello My Teacher” تُعرض على نتفليكس بعد 13 عامًا من بثها

تستعد منصة نتفليكس لعرض الدراما الكورية الشهيرة “Hello My Teacher”، وذلك بعد مرور 13 عامًا على عرضها الأول، وسيتم بث الدراما عبر المنصة بتاريخ 13 أكتوبر القادم.

تتميز الدراما ببطولة ثنائية من النجم جولج يو والنجمة جولج هيو جين، وتتمحور الأحداث حول مُعلمة لغة كورية ذات ماضٍ مضطرب، كانت تركت مهنة التدريس ثم عادت إليها بعد سنوات كمعلمة مؤقتة في جامعتها الأم، عازمة على بدء فصل جديد في حياتها.

تتقاطع حياة هذه المعلمة مع طالب مثالي يخفي ندوبًا عاطفية عميقة وصراعات عائلية. تتطور العلاقة بين المعلمة والطالب، التي تبدأ كعلاقة غير تقليدية، لتتحول تدريجيًا إلى توتر رومانسي خفي بينهما.

عندما عُرضت “Hello My Teacher” لأول مرة، حققت أعلى نسبة مشاهدة منذ انطلاقها، حيث وصلت إلى 15%، بالرغم من المنافسة الشديدة التي واجهتها من دراما "Emperor Of The Sea" نفسها.

لقيت الدراما نجاحًا واسعًا، لا سيما بفضل نهايتها القوية التي رسختها كدراما شبابية لا تُنسى.

