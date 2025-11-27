الأعلى للإعلام يكشف حقيقة صدور توصيات بشأن موسم دراما رمضان 2026

18 حجم الخط

ردت الكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ما تم تداوله مؤخرا عن صدور توصيات أو توجيهات بشأن موسم دراما رمضان المقبل.

وكتبت علا الشافعي في منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك: بصفتي عضوًا في لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أودّ توضيح عدد من النقاط بشأن ما يُتداول حول دراما رمضان:

اللجنة لم تُعقد منذ فترة، وبالتالي لا توجد أي مستجدات صادرة عنها في هذا الشأن، وما يتم داخل الاجتماعات، حين تُعقد، هو نقاشات بناءة عن الدراما ولصالحها فقط، ولا تتضمن أي قرارات مُلزمة بشأن الأعمال.

أضافت: لم تصدر أي جهة أخرى قرارات تخص مسلسلات رمضان، وكل ما يتم تداوله خارج ذلك غير دقيق، والجهة الوحيدة المخوّلة بإجازة النصوص رقابيًا هي الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف.

الدراما وتحديات المجتمع

اختتمت: أخيرا.. أي طرح يحاول أنه يبين أن الدراما فى معزل عن تحديات الدولة والمجتمع المصري، ولا تعبر عنه يجافى الواقع والعقل والمنطق، والأكيد أن كل أطراف صناعة الدراما فى مصر، بداية من السيناريو وحتي الجهات الرقابية نفسها هدفهم الأول والأخير المشاهد.. دمتم بخير، سالمين من أهواء التريند والانفردات الوهمية ومستنينكم فى رمضان 2026.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول توجيهات جديدة من لجنة الدراما، والتي من الممكن أن تشكل إطار للمسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2026 والدراما المصرية بشكل عام.

