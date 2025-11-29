قائمة بالأدوية الممنوع اصطحابها أثناء السفر للخارج

18 حجم الخط

كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة بالأدوية الممنوع اصطحابها أثناء السفر لأي دولة.

مخاطر حمل بعض الأدوية خلال السفر دون التحقق من القوائم الدولية المنظمة لها

وأصدرت وزارة الصحة والسكان تنبيهًا عاجلًا للمسافرين، حذّرت فيه من مخاطر حمل بعض الأدوية خلال السفر دون التحقق من القوائم الدولية المنظمة لها، مؤكدة أن هذا الإهمال قد يعرّض المسافر لعواقب قانونية جسيمة في بعض الدول.

وفي إطار حملة توعوية تحت شعار "مسافر قريبًا؟ لحظة!" شددت الوزارة على ضرورة اتباع أربع خطوات أساسية قبل إغلاق حقيبة السفر، وذلك لتجنّب الوقوع في مخالفات قانونية قد تصل إلى مصادرة الأدوية أو الغرامات أو حتى الاحتجاز المؤقت.

وتضمنت الخطوات التأكيد على مراجعة القائمة السوداء للأدوية الممنوعة أو المقيدة في الدولة المراد السفر إليها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للسفارة أو القنصلية.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة اصطحاب وصفة طبية حديثة ومترجمة تثبت حاجة المسافر للدواء، مع ضرورة حمل كميات تكفي مدة الرحلة فقط.

يُفضل إبلاغ موظفي الجمارك بحيازة أي أدوية شخصية مدعومة بالروشتة الطبية

وشددت الحملة على أن الإفصاح عند الوصول يعد إجراءً بالغ الأهمية، حيث يُفضَّل إبلاغ موظفي الجمارك بحيازة أي أدوية شخصية مدعومة بالروشتة الطبية.

أوضحت الوزارة أنّ ما يُصرّح بتداوله داخل مصر قد يكون ممنوعًا في دول أخرى، وأن قوانين بعض الدول تُصنّف أنواعًا من الأدوية الشائعة كأدوية محظورة، مما قد يحوّل رحلة المتعة إلى "كابوس جمركي" حقيقي.

وحذّرت الوزارة من أن الجهل بالقانون يُعد مخاطرة كبيرة، مطالبة جميع المسافرين بالتحقق من القوانين الدوائية للدول التي يقصدونها قبل الشروع في السفر، حفاظًا على سلامتهم وتجنّب أي عواقب قانونية قد تؤثر على رحلتهم.

