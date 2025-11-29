هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة

18 حجم الخط

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا رسميًا يفيد بسحب تشغيلــة محددة من المستحضر الدوائي Zurcal 40 mg gastro resistant tablets وتحمل رقم التشغيلــة 230916، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المُعتمدة بمعامل الهيئة.

جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن القرار يأتي في إطار دورها الرقابي لضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، مؤكدةً إصدار تعليمات فورية بسحب التشغيلــة المذكورة من جميع الصيدليات ومنافذ التوزيع، مع وقف التداول والتحريز لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وحثت هيئة الدواء المستهلكين على عدم استخدام المستحضر من التشغيلــة محل السحب، والتوجه للصيدلي للتأكد من رقم التشغيلــة، وفي حال وجود أي شكوى يمكن التواصل عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

كما شدّدت الهيئة على أن قرار السحب يخص التشغيلــة الواردة فقط، ولا يُعد تعميمًا على جميع منتجات المستحضر، التي لا تزال آمنة ومتداولة بشكل اعتيادي.

تعزيز منظومة اليقظة الدوائية ومتابعة جودة المستحضرات

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة هيئة الدواء المصرية في تعزيز منظومة اليقظة الدوائية ومتابعة جودة المستحضرات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ويستخدم دواء زوركال Zurcal الذي يحتوي على المادة الفعالة بانتوبرازول (Pantoprazole) ويقلل إنتاج الحمض في المعدة.

ويستخدم زوركال في عدد من الحالات المرتبطة بزيادة حموضة المعدة، ومن أبرز استخداماته: علاج ارتجاع المريء و يخفّف أعراض الحموضة والحرقة ويساعد على التئام التهابات المريء الناتجة عن ارتجاع الحمض وعلاج قرحة المعدة والاثني عشر.

