هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

كشفت هيئة الدواء المصرية حقيقة نقص بنج الأسنان في السوق المصري.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن سوق بنج الأسنان مستقر، وأن الإنتاج المحلي يكفي لتغطية احتياجات البلاد بشكل يفوق الاستهلاك الفعلي، دون وجود أي نقص في المنتج.

السوق الدوائى يضم مصنعين لإنتاج بنج الأسنان

وأوضحت الهيئة أن السوق الدوائى يضم مصنعين لإنتاج بنج الأسنان، وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حيث يتجاوز الإنتاج الحالى ضعف معدل الاستهلاك الفعلي للسوق.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، تم ضخ كميات من مستحضر بنج الأسنان في قنوات التوزيع الرسمية بمعدلات تفوق المعدلات الشهرية المعتادة، بما يضمن تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالسوق وكافة الجهات الصحية.

وبالاضافة الى الانتاج المحلى يتم التنسيق مع الشركات المستوردة، ومن المتوقع وصول شحنة إضافية من المستورد فى النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، بما يعزز المخزون الاحتياطي ويضمن استدامة الإمداد دون انقطاع.

معدل الاستهلاك الشهري الفعلي يعكس وجود فائض إنتاجي محلي

كما تشير البيانات لدى هيئة الدواء المصرية إلى أن معدل الاستهلاك الشهري الفعلي يعكس وجود فائض إنتاجي محلي يغطي الاحتياج بأكثر من ضعف المطلوب.

وأكدت الهيئة بالتنسيق الكامل مع المصانع المنتجة لتوافر احتياطي استراتيجى يتجاوز 3 أشهر.

وفيما يتعلق بآليات التوزيع، أكدت الهيئة أن سياسات صرف بنج الأسنان تتم مراجعتها بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات الشريكة لضمان ضبط سلاسل الإمداد ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تسريب الدواء خارج القنوات الشرعية.

