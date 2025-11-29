الصحة: 66% من حالات الإصابات التنفسية المنتشرة سببها الإنفلونزا

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معظم الإصابات التنفسية الحالية سببها الإنفلونزا، موضحًا: 66 من كل 100 حالة تظهر عليها أعراض تنفسية مصابة بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن معدل الإصابات الإجمالي لم يتغير عن الأعوام السابقة، لكن انتشار الإنفلونزا هذا العام أعلى بشكل واضح.

الصحة: اللقاح.. حماية وليست منعًا كاملًا



وشدد عبد الغفار على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر عرضة، مؤكدًا اللقاح لا يمنع الإصابة بنسبة 100% لكنه يقلل بشكل كبير من شدة الأعراض والمضاعفات.

الصحة توجه المواطنين نحو عادات يجب الحفاظ عليها في الشتاء



وأوصى المتحدث باسم وزارة الصحة، بالتمسك بالعادات الصحية المكتسبة خلال فترة كورونا، مثل غسل الأيدي المنتظم، التهوية الجيدة، التباعد في أماكن الزحام، ارتداء الكمامة عند الإصابة، كما حذر من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

حملات توعية موسعة من وزارة الصحة في المدارس والجامعات



ولفت إلي أن وزارة الصحة مستمرة في حملات التوعية داخل المدارس، الجامعات، أماكن التجمعات العامة

المبادرات الرئاسية تغيّر شكل المنظومة الصحية

وأكد عبد الغفار أن مبادرات الصحة العامة الرئاسية تهدف إلى الوقاية والكشف المبكر، مضيفًا:تم فحص أكثر من 20 مليون و168 ألف مواطن منذ سبتمبر 2021 ضمن مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتم تنفيذ الفحوصات من خلال 3600 وحدة رعاية أولية، فرق طبية متنقلة في المحافظات.

