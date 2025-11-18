التوقع خلال ساعات، الترجي التونسي ينهي اتفاقه لضم يوسف المساكني (فيديو)

18 حجم الخط

بات نادي الترجي التونسي قريبًا من حسم صفقة مدوية بالتوصل لاتفاق مع يوسف المساكني نجم منتخب تونس في صفقة انتقال حر.

مسيرة يوسف المساكني

ويملك المساكني صاحب الـ35 عامًا تاريخًا حافلًا بالنجاحات سواء مع منتخب تونس أو الأندية التي لعب لها.

وبدأ الجناح المخضرم مشواره مع فريق الملعب التونسي قبل انتقاله للترجي في صيف 2008، فقد تألق بشكل لافت، ورحل للدوري القطري في شهر يناير 2013 مرتديًا قميص فريق لخويا.

ولعب المساكني مع فريق يوبين البلجيكي معارًا قبل العودة إلى قطر والدفاع عن ألوان الدحيل ثم العربي.

المساكني بدون فريق

ولا يرتبط النجم التونسي بأي نادٍ منذ نهاية عقده مع العربي في شهر يوليو الماضي.

وكشف خالد القربي، نجم الترجي السابق، في تصريحات تليفزيونية، عن اتفاق الفريق التونسي مع المساكني، موضحًا أن الأخير سيوقع عقوده الرسمية في الساعات القليلة القادمة.

وأضاف: "المساكني لبى نداء الواجب، ووافق على العودة إلى بيته، خاصة أنه قدم الكثير للترجي، كما أن الفريق التونسي صنع اسمه ونجوميته".

وأشار إلى أن المساكني سيكون إضافة قوية للترجي لأنه لاعب صاحب خبرات طويلة وموهبة رائعة.

أرقام يوسف المساكني الدولية

وخاض النجم الموهوب 104 مباريات دولية بقميص منتخب تونس، وسجل 23 هدفًا.

