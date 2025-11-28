سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يفتتح معرضًا لبيع مستلزمات الأسرة بأسعار تنافسية

بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وبمشاركة ٧٠ عارضًا وعارضة

شهد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، افتتاح معرض بيع مستلزمات البيت والأسرة المصرية، والذي يقام بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث.

رافقه خلال الافتتاح كل من: الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبير شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

إشادة بجودة المعروضات

وخلال تفقده المعرض، أشاد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية بجودة المعروضات والتي تعرض بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة.

جانب من افتتاح المعرض، فيتو

عدد المشاركين في المعرض

ويشهد المعرض مشاركة نحو ٧٠ عارضًا وعارضة، بينهم ٥٠ سيدة من أصحاب المشروعات الصغيرة، بما يعكس اهتمام محافظة الإسماعيلية بفتح آفاق تسويقية جديدة للأسر المنتجة ودعم الشباب في إقامة وتطوير مشروعاتهم.

وأشار السكرتير العام المحافظة إلى دعم محافظة الإسماعيلية لتلك المعارض والتي تعد فرصة جيدة تجمع أصحاب الأنشطة الصغيرة في مكان واحد وتقدم عروضًا وتخفيضات للمواطنين على احتياجاتهم من المعروضات.

محافظ الإسماعيلية يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية،اللواء أكرم جلال، أن المحافظة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتوفير فرص حقيقية للشباب لعرض منتجاتهم والتوسع في مشروعاتهم، بما يساهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتحسين مستوى الدخل للأسرة المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًّا، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

