الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وبمشاركة ٧٠ عارضًا وعارضة

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يفتتح معرضًا لبيع مستلزمات الأسرة بأسعار تنافسية

جانب من افتتاح المعرض،
جانب من افتتاح المعرض، فيتو
18 حجم الخط

 شهد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، افتتاح معرض بيع مستلزمات البيت والأسرة المصرية، والذي يقام بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث. 

رافقه خلال الافتتاح كل من: الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبير شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

محافظ الإسماعيلية يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة مواطن ضحّى بحياته لإنقاذ 13 فتاة من الغرق

ثقافة الإسماعيلية تنظم سلسلة أنشطة ثقافية وفنية للأطفال

إشادة بجودة المعروضات

 وخلال تفقده المعرض، أشاد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية بجودة المعروضات والتي تعرض بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة. 

جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

عدد المشاركين في المعرض

 ويشهد المعرض مشاركة نحو ٧٠ عارضًا وعارضة، بينهم ٥٠ سيدة من أصحاب المشروعات الصغيرة، بما يعكس اهتمام محافظة الإسماعيلية بفتح آفاق تسويقية جديدة للأسر المنتجة ودعم الشباب في إقامة وتطوير مشروعاتهم. 

جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

وأشار السكرتير العام المحافظة إلى دعم محافظة الإسماعيلية لتلك المعارض والتي تعد فرصة جيدة تجمع أصحاب الأنشطة الصغيرة في مكان واحد وتقدم عروضًا وتخفيضات للمواطنين على احتياجاتهم من المعروضات. 

جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

محافظ الإسماعيلية يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة 

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية،اللواء أكرم جلال، أن المحافظة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتوفير فرص حقيقية للشباب لعرض منتجاتهم والتوسع في مشروعاتهم، بما يساهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتحسين مستوى الدخل للأسرة المصرية. 

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًّا، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية المشغولات اليدوية عمال الهاند ميد

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة مواطن ضحّى بحياته لإنقاذ 13 فتاة من الغرق

حلول جذرية لتحسين مياه الشرب بعزب عين غصين بالإسماعيلية وتوفير سيارات مياه لحين انتهاء التطوير

ثقافة الإسماعيلية تنظم سلسلة أنشطة ثقافية وفنية للأطفال

فرق 100 مليون صحة تخدم زائري معرض "عالم ما بعد الطائرة الورقية" بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

غدا، استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مبروك عطية

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة (صور)

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

دليلك للتقديم على شقق سكن مصر بالطرح الجديد

إمام عاشور على رأس بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضل الله على عباده بإرسال النبي محمد لهم

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الخازني" أبو الميكانيكا ضحية الحسن بن الهيثم

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية