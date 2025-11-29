النيابة تحقق في اتهام سائق ميكروباص بمحاولة هتك عرض طالبة بالشرقية

18 حجم الخط

بدأت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية تحقيقاتها في واقعة اتهام سائق ميكروباص بمحاولة هتك عرض طالبة بالصف الثالث الإعدادي، عقب ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية، على خلفية بلاغ تقدمت به أسرة المجني عليها.

قاومته بشجاعة حتى تمكنت من الإفلات منه

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة كانت تستقل سيارة ميكروباص خلال عودتها من منزل إحدى صديقاتها، حيث استغل السائق خلو المركبة من الركاب وتوقف في منطقة نائية خالية من المارة، محاولًا التعدي عليها وكتم أنفاسها، إلا أنها قاومته بشجاعة حتى تمكنت من الإفلات منه.

استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

عقب البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وجرى تحرير المحضر رقم 6945 جنح ثالث العاشر من رمضان لسنة 2025، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

