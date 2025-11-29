18 حجم الخط

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، احتفالية تجهيز 200 فتاة ضمن مبادرة "فرحة مصر"، وذلك بحضور سيد حزين، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمود فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وجّه أشرف صبحي الشكر إلى محافظ القاهرة على دعمه المستمر للأعمال الخيرية، مشيدًا بدور مركز شباب الأميرية الذي تحول إلى مركز التنمية الشبابية والرياضية بالأميرية.

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان مبادرة فرحة مصر لتجهيز 200 فتاة

من جانبه، وجّه الدكتور إبراهيم صابر الشكر إلى وزير الشباب والرياضة وللجمعيات الخيرية على جهودهم المتواصلة، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية، أسهم بشكل كبير في دعم مبادرة "فرحة مصر" ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان مبادرة فرحة مصر لتجهيز 200 فتاة

وزير الرياضة يطلق فعالية "Learn" في جميع المحافظات

فيما أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعالية "Learn" بجميع محافظات الجمهورية، لاتحاد شباب يدير شباب، بمشاركة ما يقرب من 20 ألف شاب وفتاة، في إطار جهود الاتحاد لدعم مهارات الشباب وتمكينهم معرفيًا وتقنيًا.

وشهدت الفعالية حضورًا تجاوز 30 ألف مشارك داخل مراكز الشباب والجامعات، حيث تضمنت الجلسات والورش التفاعلية عرضًا لملامح الحضارة المصرية القديمة، وأبرز إنجازات الحضارة الفرعونية، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على الآثار المصرية كجزء أصيل من الهوية الوطنية.

وزير الشباب والرياضة يطلق فاعلية "Learn" في جميع المحافظات

وجه وزير الشباب والرياضة كلمة للشباب أكد فيها أن الوزارة تضع الاستثمار في العقول والمهارات على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن تعزيز الانتماء الوطني يبدأ من إدراك قيمة التاريخ المصري ودوره في بناء الشخصية.

وأوضح وزير الرياضة أن فاعلية "Learn" تمثل نموذجًا لبرامج معرفية تستهدف صقل وعي الشباب، وإتاحة محتوى يربط بين الماضي العريق ورؤية الدولة للمستقبل، بما يسهم في تشكيل جيل قادر على الابتكار والمنافسة في مختلف المجالات.

كما شهدت الفاعلية مشاركة قيادات مديريات الشباب والرياضة ومنسقي الاتحاد في جميع المحافظات، في وقت يواصل فيه اتحاد YLY تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.

