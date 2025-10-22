الأربعاء 22 أكتوبر 2025
المؤبد لخاطف سيدة هتك عرضها وسرقها تحت تهديد السلاح بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أمجد عوض، بمعاقبة المتهم محمد ص. م. ال، 37 عامًا، بالسجن المؤبد؛ لإدانته بخطف سيدة وهتك عرضها وسرقتها بالإكراه في نطاق مركز بلبيس.

جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتل شاب العاشر، وأسرة الضحية: العزاء مؤجل حتى القصاص

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام.. ذئب بشري يهتم عرض ربة منزل 

وتعود وقائع القضية رقم 12539 لسنة 2025 جنايات بلبيس، والمقيدة برقم 1929 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليها م. ع. ف، 44 عامًا، ربة منزل من محافظة القاهرة، إلى مكان ناءٍ بزعم توفير فرصة عمل لها، قبل أن يقوم بخطفها والاعتداء عليها وسرقتها تحت تهديد السلاح، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

أول رد فعل لأسرة المجني عليها بعد صدور الحكم 

وشهدت جلسة النطق بالحكم أجواء من الارتياح بين أسرة المجني عليها، الذين أعربوا عن سعادتهم بتحقيق العدالة، مؤكدين أن الحكم أنصف ابنتهم بعد معاناة مريرة، وموجهين الشكر لهيئة محكمة جنايات الزقازيق ورجال المباحث على جهودهم في كشف الجريمة وضبط الجاني.

