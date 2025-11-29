السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

أوتوهو يكتسح شباب بلوزداد 4-1 في الكونفدرالية

اوتوهو
اوتوهو
الكونفدرالية،اكتسح فريق أوتوهو الكونغولي نظيره فريق  شباب بلوزداد، برباعية مقابل هدف  خلال لقاء الفريقين، وعلى ملعب ألفونس ماسامبا ببرازافيل بالجولة الثانية بالبطولة الكونفدرالية.

مباراة أوتوهو وشباب بلوزداد

وتلقي فريق شباب بلوزداد  ثلاثة أهداف في النصف الساعة الأولي في الدقائق 12و 28 و31 عن طريق  إيلونغا

وتلقى الشباب هدفًا رابعًا عبر أوبيمبي في الدقيقة 65 قبل التقليص بهدف البديل عبد الرحمان مزيان من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

ورغم تلك النتيجة يظل الشباب في الصدارة مؤقتا مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي وأوتوهو بأفضلية تهديفية للأخير.

ويستضيف سيجيدا بلاك ستارز التنزاني نظيره ستيلينبوش غدا الأحد بنفس المجموعة

وانتهت منذ دقائق مباراة فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي وضيفه فريق الزمالك والتي أقيمت على ملعب الأول وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المصري يتصدر منفردًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية


وبتلك النتيجة، يتصدر فريق المصري جدول الترتيب برصيد ست نقاط من الفوز بمباراتيه أمام كل من كايزر شيفز وزيسكو يونايتد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد أربع نقاط من الفوز على زيسكو يونايتد والتعادل أمام كايزر شيفز الذي يحل ثالثًا برصيد نقطة واحدة من تعادله مع الزمالك وخسارته أمام المصري، بينما يتذيل زيسكو يونايتد جدول الترتيب بلا نقاط بعد هزيمته أمام الزمالك والمصري.

تعادل كايزر شيفز والزمالك 

وخطف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلا قاتلا من الزمالك بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب  بيتر موكابا، اليوم السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 2 بمرمى كايزر تشيفز، وتعادل سولومونز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 90+5 من عرضية أمسك بها محمد صبحي حارس الأبيض ولكنها سقطت من يده لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز اول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

 

الجريدة الرسمية